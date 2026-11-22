El mejor debate del fútbol mexicano, la Liguilla y todo lo ocurrido en la jornada 17 del Apertura 2026

La derrota de Pumas ante Monterrey también dejó consecuencias en la clasificación. Los universitarios cerraron su participación con 21 puntos y quedaron fuera de la pelea por el campeonato, mientras que Rayados consiguió el último boleto disponible gracias a un triunfo de 2-0 en Ciudad Universitaria. Luca Orellano fue el protagonista al marcar los dos goles del conjunto regiomontano, que terminó en el sexto lugar con 27 unidades.

Con este resultado, los ocho equipos que disputarán la Liguilla son Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, León, Pachuca y Monterrey. Por ahora, los cruces de cuartos de final apuntan a Cruz Azul frente a Pachuca, América contra León, Chivas ante Monterrey y Atlas frente a Toluca, aunque las posiciones todavía pueden modificarse con los partidos pendientes de la jornada.

En Jugando Claro ponemos sobre la mesa el balance de Pumas, el boleto que consiguió Rayados y el panorama de una Liguilla. ¿Quién llega con mejores argumentos para pelear por el título del Apertura 2026?