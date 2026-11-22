Los Guerreros quedaron fuera de la Liguilla, pero su reacción en el Apertura 2026 abrió expectativas para 2027

Santos tiene un proyecto importante para el 2027 | Claro Sports

Santos Laguna cerró el Apertura 2026 sin boleto a la Liguilla, pero con argumentos que no tenía al comenzar el campeonato. La derrota 2-1 frente a León, definida por un gol de Ismael Díaz en el tiempo agregado, terminó con la esperanza de los Guerreros en la jornada 17. El equipo de Torreón se quedó con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y ocho derrotas, una cosecha insuficiente para mantenerse entre los ocho clasificados, aunque su reacción dejó una pregunta abierta: ¿puede volver a ser protagonista en la Liga MX?

El contraste con el Clausura 2026 explica por qué el cierre del año invita a mirar hacia adelante. En aquel torneo, Santos terminó en el último lugar con apenas 12 puntos, 20 goles a favor y 38 en contra. Ahora completó las 17 jornadas con 24 tantos marcados, 22 recibidos y diferencia de +2. No consiguió la clasificación, pero sumó 13 puntos más que seis meses atrás y recuperó una competitividad que parecía lejana. Renato Paiva, contratado en mayo, encontró respuestas sin que desaparecieran todos los problemas del plantel.

La recuperación resulta todavía más llamativa por el comienzo que tuvo Santos. Durante las primeras siete fechas, perdió seis partidos, empató uno y sumó apenas un punto de 21 posibles; marcó cuatro goles y recibió 12. Su lugar en el fondo de la tabla alimentaba el temor de repetir otro semestre para el olvido. Sin embargo, desde la jornada ocho hasta la 16 ganó ocho de nueve encuentros, un cambio que lo llevó a disputar la última fecha con el pase a cuartos de final en sus manos. La transformación fue real, aunque llegó demasiado tarde para resistir una derrota en el cierre.

De la crisis a una racha histórica: así resurgió Santos Laguna en el Apertura 2026

El punto de quiebre fue el triunfo 2-1 sobre FC Juárez, seguido de victorias contra Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro y Pumas. Esos seis triunfos consecutivos representaron una marca inédita para Santos en Primera División, incluso por encima de las rachas de sus equipos campeones. Entre los resultados destacó la goleada 5-0 sobre Querétaro, con tres anotaciones de Tahiel Jiménez, y el 2-0 ante Pumas. Después de caer 4-1 ante Tijuana, los Guerreros respondieron con triunfos ante Necaxa y Atlante, antes del tropiezo definitivo contra León.

El Estadio Corona también recuperó parte de su peso en el Apertura 2026. Antes de recibir al León, Santos había conseguido 16 puntos en ocho encuentros como local y permitido solamente tres goles; además, encadenó cinco victorias en casa y llegó a seis partidos sin recibir anotaciones en el torneo. Carlos Acevedo sostuvo al equipo en momentos de presión, mientras la defensa encontró periodos de mayor orden. No obstante, el balance fuera de Torreón siguió siendo una deuda: tres triunfos y cinco derrotas en ocho visitas, con 17 goles recibidos. La caída de la última fecha recordó que la fortaleza local todavía no equivale a regularidad.

¿Puede Santos recuperar la grandeza que construyó con sus seis campeonatos de Liga MX?

Hablar de un Santos Laguna competitivo significa recordar a un equipo que convirtió los sueños de una región en títulos de Liga MX. Los Guerreros conquistaron seis campeonatos en los torneos cortos: Invierno 1996, Verano 2001 y los Clausura 2008, 2012, 2015 y 2018. Las primeras dos estrellas estuvieron marcadas por futbolistas que se ganaron un lugar permanente en la memoria de la afición. Jared Borgetti, Benjamín Galindo, Gabriel Caballero y Rodrigo ‘Pony’ Ruiz representaron una época en la que Santos comenzó a construir su identidad ganadora. Borgetti se convirtió en el gran referente goleador, mientras que el talento de Galindo y la capacidad del ‘Pony’ para generar oportunidades hicieron del antiguo Estadio Corona un escenario donde los aficionados aprendieron a celebrar campeonatos.

La tercera estrella, conquistada en el Clausura 2008, tuvo un significado especial porque llegó después de una etapa en la que Santos había peleado por evitar el descenso. Aquel equipo encontró líderes en Oswaldo Sánchez, Daniel ‘Hachita’ Ludueña, Matías Vuoso, Fernando Arce y Christian Benítez, futbolistas que ayudaron a recuperar el orgullo de la Comarca Lagunera. El campeonato frente a Cruz Azul confirmó que los Guerreros habían dejado atrás sus años de incertidumbre. Santos volvió a convertirse en un rival que podía competir contra cualquiera, con una generación que dejó recuerdos entre sus seguidores y recuperó el protagonismo dentro del fútbol mexicano.

El Clausura 2012 también ocupa un lugar especial en la historia santista. Con Benjamín Galindo en el banquillo, ahora como entrenador, el club encontró en Oribe Peralta al futbolista que representó el carácter de aquella generación. El delantero fue protagonista del campeonato frente a Monterrey, acompañado por figuras como Oswaldo Sánchez, Daniel Ludueña y Darwin Quintero. La imagen de Oribe con la camiseta verdiblanca quedó asociada con los goles decisivos y las noches de Liguilla, mientras que Galindo consiguió un vínculo único con la institución al proclamarse campeón como jugador y director técnico. Aquella conquista confirmó que Santos sabía reinventarse sin perder su esencia competitiva.

Los títulos del Clausura 2015 y 2018 prolongaron esa relación entre los Guerreros y su afición. Javier ‘Chuletita’ Orozco protagonizó una de las actuaciones más recordadas en una final al marcar cuatro goles contra Querétaro, con Agustín Marchesín como uno de los pilares del equipo dirigido por Pedro Caixinha. Tres años después, Djaniny Tavares, Julio Furch y Jonathan Rodríguez encabezaron otra generación que llevó a Santos hasta la cima, esta vez bajo el mando de Robert Dante Siboldi. Cada campeonato tuvo protagonistas diferentes, pero todos compartieron una característica: la capacidad de construir equipos ganadores y mantener viva la ilusión de una afición que hizo de Santos parte de su identidad.

Furch llevó a Santos a la cima en el 2018 | Imago7

Por eso, lo demostrado durante el Apertura 2026 representa algo más que una mejoría en los resultados. Para una afición acostumbrada a celebrar campeonatos, volver a ver a Santos competir después de tantos tropiezos significa recuperar parte de aquella esperanza. Tahiel Jiménez, Geovanni Pérez y Luis Ángel Gómez representan una nueva generación que busca abrirse camino, con convocatorias a la Selección Mexicana Sub 23 que reflejan su proyección. A ellos se suma Carlos Acevedo, heredero de una posición que tuvo en Oswaldo Sánchez a uno de sus grandes referentes. Aunque todavía existe distancia entre este plantel y aquellos equipos campeones, la reacción del Apertura 2026 permite imaginar que los Guerreros pueden comenzar a escribir otro capítulo importante de su historia, siempre que logren convertir las buenas sensaciones en resultados constantes.

¿Qué necesita Santos Laguna para volver a competir por el título en el Clausura 2027?

La eliminación ante León dejó claro qué falta por corregir antes del Clausura 2027. Un autogol de Emmanuel Echeverría puso en desventaja al equipo, Kevin Palacios fue expulsado antes del descanso y, pese al empate de Ramiro Sordo al minuto 50, el tanto de Ismael Díaz al 90+1 acabó con sus aspiraciones. La derrota no borra los avances, pero expone la necesidad de evitar errores determinantes y sostener la concentración hasta el final. También será fundamental arrancar el próximo torneo con mayor consistencia, porque regalar seis derrotas en siete partidos obliga después a una recuperación casi perfecta.

Santos no puede proclamarse de nuevo candidato por una racha, pero sí tiene una plataforma para reconstruirse. Pasó de ser el último lugar del Clausura a ganar ocho de sus últimos diez compromisos del Apertura 2026, contando la derrota final ante León y el tropiezo ante Tijuana. La continuidad de Renato Paiva, el desarrollo de sus jóvenes y una mejora como visitante marcarán el alcance del proyecto rumbo al Clausura 2027. Si transforma aquel impulso de nueve jornadas en un rendimiento sostenido durante 17 fechas, la Comarca Lagunera tendrá razones para creer que el Santos competitivo de otras épocas está más cerca.