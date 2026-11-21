La Paz llega como superlíder, pero Morelia quiere repetir su triunfo de fase regular en el primer duelo por el título

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La gran final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX comienza este sábado 21 de noviembre con el enfrentamiento entre Atlético Morelia y Atlético La Paz, dos equipos que buscan conquistar el título del fútbol mexicano. El Estadio Morelos recibirá el partido de ida a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en una serie que concluirá el 28 de noviembre en Baja California Sur. Los Canarios quieren aprovechar su localía para viajar con ventaja al encuentro definitivo.

El conjunto michoacano, dirigido por Hugo Colace, eliminó a Venados y Leones Negros para disputar su cuarta final de la categoría, mientras que Atlético La Paz, bajo el mando de Hugo Castillo, terminó como líder general con 30 puntos y dejó fuera a Tlaxcala y Piratas de Veracruz. Morelia busca su segundo campeonato de la Liga de Expansión, frente a un equipo sudcaliforniano que aspira a conseguir el primer título de su historia.

¿Hora y dónde ver el La Paz vs Morelia, partido de ida de la gran final de la Liga Expansión 2026?

El partido entre Atlético Morelia y Atlético La Paz se disputará este sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio José María Morelos y Pavón. La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y AyM Sports, señales que llevarán las acciones del primer enfrentamiento por el campeonato del Apertura 2026. La afición michoacana agotó las entradas para presenciar el encuentro en el inmueble.

La final de vuelta se celebrará el sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guaycura, donde Atlético La Paz tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria como local. El resultado, los goles y el ganador del partido de ida todavía están pendientes, debido a que el encuentro no ha comenzado. Ambos conjuntos buscarán obtener una ventaja que les permita afrontar el compromiso definitivo con mayores posibilidades de conquistar el campeonato.

¿Vale el gol de visitante en la final de la Liga Expansión MX 2026? Esto dice el reglamento

No, el gol de visitante no funciona como criterio de desempate en la final de la Liga de Expansión MX 2026. El reglamento establece que el campeón será el equipo que consiga más goles en el marcador global, después de los dos encuentros. Esto significa que los goles anotados como visitante tienen el mismo valor que los conseguidos como local, sin importar el estadio donde se disputen los partidos. Tampoco se utiliza la posición en la clasificación general para determinar al campeón.

Si Morelia y La Paz terminan empatados en el global después de los 90 minutos del encuentro de vuelta, la eliminatoria se extenderá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse la igualdad, el título del Apertura 2026 se resolverá mediante una tanda de penales. A diferencia de los cuartos de final y las semifinales, donde la mejor posición en la tabla permite avanzar en caso de empate global, la final debe terminar con un ganador dentro del terreno de juego.

Alineaciones del Atlético Morelia vs Atlético La Paz, al momento

Las alineaciones oficiales de Atlético Morelia y Atlético La Paz todavía no han sido confirmadas para el partido de ida. Sin embargo, con base en las formaciones utilizadas durante sus últimos compromisos, el posible once de los Canarios sería el siguiente: Ramón Pasquel en la portería; Daniel Zamora, José Van Rankin, Diego de Buen y Gabriel Martínez Fregoso en defensa; Edgar Martínez, Diego Aguilar y Alejandro Andrade en el mediocampo; mientras que Rubén del Campo, Michell Rodríguez y José Alonso Flores Ramírez integrarían el ataque.

Por su parte, Atlético La Paz podría comenzar con Gil Alcalá bajo los tres postes; Johan Alonzo, Horacio Torres y Ulises Zurita en la zona defensiva; Ángel Robles, Marco García, Alan Torres, Fernando Illescas, Edgar Alaffita y Óscar Millán en el mediocampo; con Martín Barragán como principal referencia ofensiva. El delantero llega con 13 anotaciones entre la fase regular y la Liguilla, por lo que representa una de las principales amenazas para los michoacanos. Ambas formaciones son probables y están sujetas a las decisiones de los entrenadores.

¿Quién es el favorito para ganar la ida de la final de Liga Expansión 2026?

Atlético Morelia parte como favorito para ganar el partido de ida, principalmente por su condición de local y sus antecedentes frente al conjunto sudcaliforniano. De acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente MX, el triunfo de los Canarios tiene un momio de 1.90, mientras que la victoria de Atlético La Paz se ubica en 3.60 y el empate en 3.75. Además, los michoacanos vencieron 4-2 a La Paz durante la primera jornada del Apertura 2026, aunque los visitantes llegan respaldados por el liderato general, después de finalizar la fase regular con 30 puntos, cuatro más que Morelia. Las cuotas pueden cambiar antes del encuentro y no garantizan un resultado.