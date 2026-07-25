¡pOTRO INDOMABLE! América deja escapar la victoria en el Azteca contra el Atlante

Borja adelantó a la visita pero Pizzuto firmó su segundo gol del torneo. Cota se salvó de terminar expulsado, y Henry Martín volvió a fallar en la delantera

De nueva cuenta Henry Martín sufrió en la delantera | Imago7

El Atlante demostró que tomará en serio su regreso a la Primera División del fútbol mexicano. Los Potros de Hierro, a pesar de verse abajo en el marcador le terminó plantando cara al todopoderoso el América y logró conseguir el empate 1-1 en la jornada 2 del Apertura 2026; en un encuentro disputado en el Estadio Azteca que mantuvo la intensidad durante los 90 minutos. Desde el arranque, ambos equipos buscaron controlar el balón y generar peligro, aunque la primera mitad estuvo marcada por la presión en el mediocampo y varias aproximaciones sin concretarse.

El primer gol llegó al minuto 21, cuando Cristian Borja remató de cabeza tras un centro de Isaías Violante, adelantando a los azulcremas. Los equinos respondieron con intentos de ataque por los costados y remates desde fuera del área, pero se encontraron con la defensa americanista y con intervenciones clave de Rodolfo Cota, que mantuvo el marcador hasta el descanso.

En la segunda mitad, Atlante ajustó su planteamiento con el ingreso de Edgar Jiménez por Walter Clar al minuto 57, buscando mayor presencia en el mediocampo y capacidad de generar peligro. A su vez, América realizó cambios ofensivos, con Alexis Gutiérrez y Patricio Salas ingresando para refrescar la delantera y aumentar la presión sobre los locales.

¡Aquí les dejo el tanto con el que se abrió el marcador esta noche en Santa Úrsula! 🏟️⚽



Borja volando como auténtica paloma para adelantar al @ClubAmerica.🕊️🪽#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/TRkAYYwR03 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

El esfuerzo de los potros y la displicencia de los azulcremas terminó generando movimientos en el marcador en el segundo lapso. El empate llegó al minuto 64 con una jugada elaborada: Luis Puente protegió la pelota del endeble esfuerzo defensivo de Kevin Álvarez, y habilitó a Jhojan Julio, quien asistió a Eugenio Pizzuto, definiendo raso ante la salida de Cota y sellando el 1-1 a la postre definitivo. El gol significó un impulso para Atlante, que logró mantener la iniciativa en varios tramos posteriores del partido.

El encuentro también estuvo marcado por la indisciplina y algunas jugadas subidas de tono. Henry Martín y Álvarez recibieron tarjetas amarillas, así como Erick Sánchez, en acciones que reflejaron la intensidad y la disputa física del encuentro.

Cabe mencionar que, de nueva cuenta, Martín tuvo en sus pies la oportunidad de darle la ventaja a los suyos. Al 71′ el delantero recibió un pase vertical dentro del área e intentó superar a Óscar Jiménez, pero Eduardo Tercero apareció a tiempo para quitarle el balón y evitar el segundo gol.

¡Y el Coloso de Santa Úrsula volvió a vibrar con un grito de gol muy especial, un estallido teñido de AZULGRANA! 💙❤️



Pizzuto anota el primer gol del @Atlante en casa en el torneo. 🐴#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/Dk0W6RIs02 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Con este resultado, América se mantiene sumando en el torneo pero generando más dudas que certezas, mientras que Atlante consigue rescatar un punto ante su afición capitalina. Ambos equipos deberán ajustar detalles tácticos y aprovechar sus oportunidades en la siguiente jornada para continuar con la competencia del Apertura 2026.

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