Caliente.mx y Atlante FC celebraron, por todo lo alto, la alianza que impulsa el histórico regreso de “El Equipo del Pueblo”

El Atlante regresó a Primera División tras 12 años de espera y ahora enfrentará al América en la jornada 2 del Apertura 2026

Atlante jugará ante América en el Estadio Azteca

En una noche llena de historia, orgullo y celebración, Caliente.mx y el Club de Fútbol Atlante conmemoraron, en el emblemático Estadio Banorte, el inicio de una nueva etapa en su relación. Con este anuncio, Caliente.mx se consolida como Patrocinador Oficial del histórico conjunto azulgrana, acompañándolo en su esperado regreso a la Primera División de la Liga MX.

El evento reunió a directivos, invitados especiales y destacadas personalidades del deporte, el entretenimiento y la industria para festejar el fortalecimiento de la relación entre Caliente.mx y Atlante FC, en una gala que enmarcó el histórico regreso de “El Equipo del Pueblo” a la máxima categoría del fútbol mexicano después de 12 años. Un logro que refleja la perseverancia, el trabajo y la grandeza que distinguen a una de las instituciones más emblemáticas del país.

Este anuncio llega en un momento clave para el club. El pasado 16 de julio, Atlante marcó su regreso a la Liga MX con su debut en el torneo Apertura 2026 frente a Necaxa, en un encuentro que se definió en los minutos finales con marcador de 2-1. Ahora, el equipo se prepara para su presentación como local el próximo 24 de julio, cuando reciba al Club América en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más esperados del arranque del campeonato.

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde la victoria de Atlante FC aparece con una línea de +355. En caso de apostar 1000 pesos, ganarías 4550 pesos.

Más que un acuerdo comercial, este anuncio representa la unión de dos instituciones que comparten la pasión por el fútbol mexicano y la convicción de impulsar historias que inspiran a millones de aficionados.

Caliente.mx se enorgullece de acompañar al Atlante FC en esta nueva época de grandeza. Juntos, dentro del terreno de juego y junto a la tribuna, vivirán los desafíos y las victorias que seguirán haciendo más grande el legado de “El Equipo del Pueblo”.

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