Caliente remonta cuatro carreras y vence a Rieleros en el primero de la serie

El equipo de Durango se afianzó como segundo de la Zona Norte con una voltereta en casa

El equipo de Aguascalientes solo anotó en la primera entrada | Claro Sports

Caliente de Durango vino de atrás para derrotar 6-4 a los Rieleros de Aguascalientes en el primer juego de la serie, disputado en el Estadio Francisco Villa. La novena local borró una desventaja de cuatro anotaciones y aseguró su victoria número 45 de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Rieleros concentró toda su producción en la primera entrada, pero después fue contenido por el relevo de Durango. Caliente descontó de manera progresiva hasta completar la remontada con tres carreras en el séptimo episodio, antes de que Scott Engler retirara la novena con tres ponches.

Rieleros toma ventaja desde la primera entrada

El encuentro comenzó con Matt McDermott recibiendo un pelotazo y anotando con un triple de Amílcar Gómez hacia el jardín derecho. José Manuel Orozco continuó el ataque con un sencillo que llevó al plato a Gómez, mientras José Rondón mantuvo la ofensiva en movimiento con otro imparable al jardín central.

Maikel Serrano recibió una base por bolas para llenar las almohadillas y Matthew Batten conectó un sencillo al jardín central que permitió las anotaciones de Orozco y Rondón. El batazo colocó la pizarra 4-0 y provocó la salida del abridor Devin Smeltzer, reemplazado por Jorge Sauceda para terminar el episodio.

Durango comenzó a reducir la diferencia en la tercera entrada. Drew Stankiewicz negoció un pasaporte, avanzó hasta la antesala con un sencillo de Estevan Florial y anotó con un batazo de Reynaldo Rodríguez al campo corto. Caliente colocó así el marcador 4-1 y comenzó a presionar al pitcheo visitante.

La segunda carrera local llegó en el cuarto capítulo. José Carlos Ureña abrió con un doble al jardín izquierdo, avanzó a tercera con una línea de Webster Rivas y cruzó el plato mediante un elevado de sacrificio de Víctor Márquez. Rieleros conservó la ventaja, pero la diferencia quedó reducida a dos anotaciones.

Aguascalientes tuvo otra oportunidad en la sexta entrada, cuando Ángel Reyes conectó un doble y Matthew Batten pegó un sencillo antes de robarse la segunda base. Sin embargo, el relevo de Durango evitó carreras. En el cierre, Elier Hernández abrió con su doble número 20 de la campaña y Víctor Márquez produjo el 4-3 con un sencillo al jardín derecho, enviando al plato a Hernández.

Caliente completa la remontada en el séptimo episodio

La ofensiva de Durango definió el encuentro en la parte baja de la séptima. Leobaldo Piña y Estevan Florial comenzaron con sencillos consecutivos, mientras Reynaldo Rodríguez recibió una base por bolas para llenar las bases sin outs. Daniel Johnson respondió con un sencillo al jardín derecho que impulsó a Piña y Florial para darle a Caliente la ventaja de 5-4.

Después de una doble matanza, José Carlos Ureña conectó su segundo doble de la noche y permitió que Rodríguez anotara la sexta carrera. Ureña intentó llegar al plato con un sencillo de Webster Rivas, pero Ángel Reyes realizó el tiro desde el jardín derecho para completar el out en home y terminar la entrada con la pizarra 6-4.

Rieleros colocó corredores en circulación durante la octava entrada con un sencillo de Reyes y un error de tiro del lanzador Derek West. Reyes tuvo que abandonar el encuentro por una lesión en una pierna y fue sustituido por Ángel Camacho. Durango evitó nuevamente el daño y mantuvo la diferencia de dos carreras rumbo al último episodio.

Scott Engler ingresó para trabajar la novena entrada y no permitió que Aguascalientes iniciara otro ataque. El relevista ponchó de manera consecutiva a Aaron Antonini, Sergio Pérez y Matt McDermott, con lo que aseguró el triunfo 6-4 de Caliente en el primer compromiso de la serie.

Con este resultado, Caliente se mantiene en el segundo lugar de la Zona Norte con marca de 45 triunfos y 36 derrotas, a 10 juegos de los Toros de Tijuana, líderes con registro de 54-25. Sultanes ocupa el tercer puesto con 44-38, seguido por Acereros con 42-40, Charros con 41-40 y Rieleros, que quedó sexto con 38-40.

La clasificación norteña continúa con Algodoneros en el séptimo sitio con marca de 38-44, Dorados en el octavo con 33-49, Saraperos en el noveno con 32-49 y Tecos en el décimo con 29-53. Aguascalientes permanece a juego y medio de Charros, mientras Caliente conserva una ventaja de juego y medio sobre Sultanes en la pelea por el segundo puesto.

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