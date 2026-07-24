Ángel Correa habría rechazado el apoyo de Tigres tras insultos contra su esposa e hijas
Tigres activó su protocolo tras los insultos contra la familia de Ángel Correa, pero el jugador habría rechazado el apoyo ofrecido
Tigres activó su protocolo de seguridad después de que Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, denunciara insultos y mensajes dirigidos contra ella y sus hijas en redes sociales. De acuerdo con el reporte, el club ofreció acompañamiento a la familia y buscó la intervención de la Policía Cibernética para identificar a la persona responsable de las agresiones digitales.
La información señala que Correa decidió no aceptar el apoyo ofrecido y precisa que la institución no recibió un reporte por amenazas de muerte que pusieran en riesgo la integridad del jugador o de su familia. El caso surge mientras el delantero mantiene su intención de regresar a Argentina para incorporarse a River Plate, aunque los clubes todavía deben cerrar el acuerdo económico. LEE LA NOTA COMPLETA