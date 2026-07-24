Ángel Correa habría rechazado el apoyo de Tigres tras insultos contra su esposa e hijas

Tigres activó su protocolo tras los insultos contra la familia de Ángel Correa, pero el jugador habría rechazado el apoyo ofrecido

Giro en el caso Correa: Tigres sí actuó ante los ataques contra su familia. Imago 7

Tigres activó su protocolo de seguridad después de que Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, denunciara insultos y mensajes dirigidos contra ella y sus hijas en redes sociales. De acuerdo con el reporte, el club ofreció acompañamiento a la familia y buscó la intervención de la Policía Cibernética para identificar a la persona responsable de las agresiones digitales.

La información señala que Correa decidió no aceptar el apoyo ofrecido y precisa que la institución no recibió un reporte por amenazas de muerte que pusieran en riesgo la integridad del jugador o de su familia. El caso surge mientras el delantero mantiene su intención de regresar a Argentina para incorporarse a River Plate, aunque los clubes todavía deben cerrar el acuerdo económico. LEE LA NOTA COMPLETA

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