Denzell García deja atrás la derrota ante Puebla y apunta a vencer a Chivas

Tras perder su debut ante Puebla, el FC Juárez visitará a Chivas este sábado 25 de julio en la segunda jornada del Apertura 2026

Denzell García advierte a Chivas: FC Juárez va por los tres puntos. Imago 7

FC Juárez buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Puebla en el inicio del Apertura 2026 cuando visite a Chivas en la jornada 2. Denzell García aseguró que el plantel ya cerró ese capítulo y ahora trabaja con la intención de conseguir sus primeros puntos del torneo. El defensor explicó que el grupo habló internamente sobre lo ocurrido en el debut, aunque dejó claro que el mensaje del cuerpo técnico fue concentrarse en el siguiente compromiso. De acuerdo con García, la semana estuvo marcada por la exigencia y por la necesidad de corregir los errores mostrados en casa.

“Todo lo que se tenga que platicar dentro del vestidor ahí queda, pero un mensaje que nos dio el técnico es que eso ya quedó ahí y hay que pensar en lo que viene”, señaló el futbolista de los Bravos.

García reconoció que el equipo había preparado de una manera distinta el duelo ante Puebla, pero las cosas no salieron como esperaban. Aún así, confía en que el trabajo realizado durante los últimos días terminará por reflejarse dentro del campo.

“Si bien las cosas contra Puebla no se nos dieron cuando habíamos trabajado de una manera, esta semana fue una semana de mucha exigencia porque lo que nos transmite el cuerpo técnico es ganar y poner el equipo en lo alto”, explicó.

El jugador también destacó la labor del entrenador y la intensidad con la que se entrena diariamente. Para el defensor, el esfuerzo colectivo deberá traducirse en mejores resultados conforme avance el torneo. “El Profe ha trabajado de buena manera, el trabajo diario de mis compañeros y mío es de bastante exigencia y sé que va a tener que rendir frutos”, afirmó.

Por otra parte, Denzell García se refirió a los rumores que lo colocaron como posible refuerzo de Chivas antes del comienzo del Apertura 2026. El futbolista aclaró que nunca existió una propuesta formal y que su atención se mantiene en FC Juárez.

“Todo fueron rumores. Yo cada partido trato de hacerlo especial, que sea especial haciendo un gran partido y fuera de eso solamente hubo rumores de que Chivas estaba interesado en mí, pero de ahí en fuera no hubo algo formal”, comentó.

El defensa añadió que el partido del sábado tendrá un significado importante por el contexto, pero reiteró que su prioridad es contribuir al primer triunfo del conjunto fronterizo. “Mi mente está en hacer bien las cosas acá y en ganar el fin de semana”, puntualizó.

Antes de hablar del encuentro, García envió un mensaje de apoyo a Lucas Romero, quien sufrió una lesión de gravedad en la rodilla. El jugador expresó su respaldo y deseó una recuperación favorable para su compañero. “Empiezo por darle un mensaje a Lucas Romero, es nuestro compañero, un hermano, y que tenga una pronta recuperación para que el día que regrese vuelva con las mismas ganas y fuerzas”, declaró.

De cara al compromiso contra Guadalajara, el defensor subrayó que FC Juárez debe modificar su mentalidad y asumir cada partido con la obligación de competir por la victoria, sin importar el nombre del rival. “Tenemos que acostumbrarnos a ganar, a ser un equipo ganador que esté peleando por buenas cosas. Todo parte de la preparación, la preparación lo es todo”, señaló.

García reconoció que Chivas es un club al que suele exigírsele ganar todos sus partidos, aunque sostuvo que los Bravos deben tener el mismo objetivo y no viajar a Guadalajara con una postura defensiva.“Ellos son un equipo que para algunos debe ganar siempre, pero nosotros también, es nuestra mentalidad. Esperemos que sea un gran partido, que nos favorezca y para ganar estamos nosotros”, explicó.

FC Juárez viajará este viernes a Guadalajara para quedar concentrado antes del encuentro correspondiente a la jornada 2. El duelo ante Chivas se disputará el sábado 25 de julio y los Bravos intentarán sumar sus primeros puntos del Apertura 2026.

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