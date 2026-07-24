Así se jugará la Liga MX Femenil: nuevo formato, 14 partidos y clasificación renovada

El torneo dejará atrás la tabla única y dividirá a los 18 clubes en dos grupos a partir del torneo Apertura 2026

Así es el nuevo formato de la Liga Femenil | Claro Sports

La competencia femenil de Primera División en México iniciará una nueva etapa a partir del Apertura 2026. El torneo modificará su sistema de competencia, reducirá el número de partidos de la fase regular y estrenará una identidad que incluirá nombre, logotipo, balón e himno.

Después de nueve años bajo la denominación de Liga MX Femenil, el campeonato adoptará oficialmente el nombre de Liga Femenil BBVA. El cambio acompañará la reestructuración deportiva prevista para la temporada 2026-2027, aunque se mantendrán los torneos de Apertura y Clausura. La renovación también contempla la presentación de un logotipo para la categoría. Con esta modificación, la liga busca establecer una identidad propia para el torneo y vincularla con el formato que comenzará a aplicarse desde el segundo semestre de 2026.

Otro de los ajustes será el regreso del patrocinador Voit para el balón. La marca formará parte de los partidos del Apertura y el Clausura bajo el sistema de competencia que dividirá a los 18 clubes participantes. Además, el himno de la Liga Femenil será relanzado mediante una colaboración con Amazon Music. Esta actualización formará parte de la presentación de la competencia y de los contenidos que acompañarán la temporada.

¿Cuántos partidos jugará cada equipo durante la Fase de Grupos?

En el aspecto deportivo, el torneo dejará atrás la tabla única de 18 equipos. Los clubes serán distribuidos en dos grupos de nueve integrantes, por lo que cada sector tendrá su propia clasificación durante la fase regular. El formato anterior contemplaba 17 jornadas y permitía que cada conjunto se enfrentara a todos los participantes. Con el nuevo sistema, cada equipo disputará 14 encuentros antes de la Liguilla.

Ocho de esos partidos serán contra los demás integrantes de su grupo. Los seis compromisos restantes se jugarán frente a clubes del sector contrario, de acuerdo con una distribución por bloques establecida por la organización. La conformación de los grupos tomó como referencia la ubicación geográfica y el Elo Ranking, una clasificación elaborada a partir del desempeño deportivo de cada institución desde el Apertura 2020.

Cada equipo jugará contra dos clubes de cada bloque del grupo contrario. De esta manera completará seis partidos intergrupales, que se sumarán a los ocho encuentros contra los integrantes de su propio sector. El sistema implica que no todos los equipos se enfrentarán durante la fase regular. Cada club tendrá 14 partidos, tres menos que en el formato anterior, y la clasificación se determinará a partir de su posición dentro del grupo correspondiente.

¿Cómo se forman los grupos de la Liga MX Femenil? Estos son los criterios

El Grupo A estará integrado por Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna. En el Grupo B competirán América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Necaxa y Puebla.

La integración coloca en el mismo sector a Tigres y Rayadas, por lo que el Clásico Regio seguirá dentro del calendario de la fase regular. América, Chivas, Pachuca y Pumas también compartirán grupo bajo la estructura anunciada para la temporada 2026-2027.

Además de los dos sectores, la Liga MX Femenil estableció tres bloques dentro de cada grupo. Esta distribución servirá para definir a los rivales que cada club enfrentará en los seis partidos intergrupales.

En el Grupo A, el Bloque 1 quedó compuesto por Tigres, Rayadas y Toluca. El Bloque 2 tendrá a Cruz Azul, FC Juárez y León, mientras que Querétaro, Atlante y Santos Laguna ocuparán el Bloque 3.

En el Grupo B, América, Chivas y Pachuca conformarán el Bloque 1. Pumas, Tijuana y Atlético de San Luis estarán en el Bloque 2, mientras que Atlas, Puebla y Necaxa integrarán el Bloque 3.

¿Habrá repechaje o Play-In, o es clasificación directa a Liguilla? Así funcionará

El Grupo A y el Grupo B tendrán tablas separadas. Al finalizar las 14 jornadas, los primeros cuatro lugares de cada sector obtendrán el pase a los cuartos de final. Los ocho equipos clasificados serán ordenados para establecer los enfrentamientos de la Liguilla. Los cruces mantendrán la fórmula utilizada en los torneos anteriores: el primer lugar se medirá al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.

Los cuartos de final y las semifinales se jugarán en series de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, avanzará el equipo que haya terminado con una posición superior durante la fase regular. La regla de posición en la tabla seguirá vigente durante esas dos rondas. Para la final, el campeonato se resolverá con los criterios establecidos por el reglamento de competencia para la serie por el título.

El cambio también modifica la manera de interpretar la clasificación. La posición de un club ya no dependerá de sus resultados frente a los 17 rivales, sino de su desempeño dentro de un calendario compuesto por ocho partidos de grupo y seis enfrentamientos intergrupales. Los puntos obtenidos tendrán efecto en la tabla de cada sector, por lo que los equipos competirán directamente por uno de los cuatro lugares disponibles. La mitad de los integrantes de cada grupo avanzará a la fase final, mientras que los otros cinco quedarán eliminados.

La Liga MX Femenil aplicará este esquema tanto en el Apertura como en el Clausura. Los grupos y bloques serán la base del calendario, mientras que la Liguilla conservará las series a dos partidos desde los cuartos de final. Con esta modificación, el campeonato reducirá la fase regular de 17 a 14 encuentros por club, dividirá la clasificación en dos tablas y mantendrá una fase final con ocho participantes. La temporada 2026-2027 marcará el inicio del formato para los 18 equipos de la categoría.

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