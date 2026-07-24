Potro Gutiérrez advierte que Miguel Herrera y Atlante no serán un rival fácil para el América

El estratega mexicano aseguró que es importante que regrese esta añeja rivalidad a la Primera División de México

Raúl Potro Gutiérrez sigue en contacto con la directiva del Atlante | Imago7

La jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX iniciará este viernes 24 de julio con el duelo entre Atlante y América en el Estadio Azteca. El exfutbolista que militó en ambos equipos, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, señaló que Las Águilas serán protagonistas del compromiso, pero advirtió que los Potros de Hierro, con Miguel Herrera de la mano, no será un rival fácil de vencer.

“El protagonismo, sin duda, lo va a llevar América, pero conociendo a Miguel, es un equipo al que le irá inyectando esa identidad”, señaló Gutiérrez. También recordó que enfrentar a los de Coapa representa una motivación para cualquier integrante del azulgrana, debido a la atención que genera un resultado favorable.

El Potro agregó que América todavía atraviesa un proceso de adaptación bajo la dirección de Guillermo Almada, pese a comenzar el torneo con una victoria. A su juicio, el funcionamiento mostrado en la primera jornada aún se encuentra lejos de la propuesta que el entrenador desarrolló anteriormente con Pachuca y Santos Laguna.

“América no se puede permitir derrotas en ningún momento de la temporada, pero debe llevar un tiempo para mostrar el verdadero sello de Almada”, afirmó. Gutiérrez reconoció que los resultados generan presión inmediata en el conjunto azulcrema, aunque consideró necesario esperar para evaluar la evolución del nuevo proyecto deportivo. “Ya vimos lo que hizo con Pachuca, con muchachos jóvenes, con un respaldo institucional. Ya vimos lo que hizo también en Santos, que también hubo un buen paso por ahí, y por lo que hizo en España”.

La importancia del regreso del Atlante a la Liga MX

Para Raúl Gutiérrez, el regreso del Atlante a la Primera División permite recuperar una rivalidad con historia dentro de la capital del país. El estratega destacó la relación de los Potros con su afición y el trabajo realizado durante su etapa en la Liga de Expansión para conservar y atraer seguidores.

“El que regresen esos clásicos capitalinos es importante, pero hablar del Atlante, te digo, es hablar de una historia, es hablar de la gente del pueblo, como se dice. Eso también ha tenido que ver mucho y hay que reconocerlo, porque se promovió muchísimo en la Liga de Expansión cuando estuvo aquí este Atlante, cuando fue a Zacatepec”.

El técnico también habló sobre la respuesta que podría tener el público en el Estadio Azteca. “Un estadio para 80,000 personas no debe ser fácil de llenar, pero una entrada de 30 o 35 mil, sin duda, será importante”, comentó. El apoyo desde las tribunas podría convertirse en uno de los factores del Atlante durante su primer compromiso como local después de volver a la Liga MX.

Gutiérrez reveló que aún se mantiene en contacto con Emilio Escalante y con integrantes de la estructura deportiva del Atlante, aunque la institución eligió a Miguel Herrera para encabezar el proyecto deportivo en su regreso a la Liga MX. El Potro consideró que esa decisión responde a la intención de contar con un entrenador identificado con una propuesta ofensiva y con experiencia en el fútbol mexicano.

“Hemos tenido conversaciones, pero creo que ellos al decantarse por Miguel, obviamente habla de lo que pretenden con los entrenadores. De alguna manera es de esa misma escuela por así decirlo, y que nos hemos ido desarrollando cada uno con sus características, pero siempre pensando en un buen en un buen fútbol y en un fútbol ofensivo. Miguel va a encontrar el mejor funcionamiento con el material que tiene y con lo que se vaya sumando”, concluyó.

El Atlante enfrentará al América en el Estadio Azteca para dar el banderazo de salida de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde buscará su primera victoria en el certamen y en su regreso a la Primera División, algo que para el Potro Gutiérrez no es complicado de que suceda por el alto nivel de competitividad.

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