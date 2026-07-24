Colapinto arremete contra España por burlas a Messi y del Mundial: “La camiseta de Dios no se quema”

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, criticó el comportamiento de algunos aficionados españoles tras la final del Mundial 2026 donde España venció a Argentina

Colapinto estalla contra aficionados de España. Reuters

Franco Colapinto expresó su molestia por algunas de las celebraciones de aficionados españoles después de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina. El piloto de Alpine cuestionó especialmente un video en el que un grupo de seguidores intentó quemar una playera de Lionel Messi.

El argentino habló del tema durante las actividades previas al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En una conversación con el periodista Juan Fossaroli, Colapinto reaccionó al ambiente que encontró después de que España conquistara su segundo campeonato mundial.

“Estoy re caliente. Ya estaba mejor y llego acá y miro a esta gente. Es una vergüenza. Ahora de golpe se la ponen cuando ganan, no se la ponen antes. Es una vergüenza”, comentó el corredor sudamericano durante el intercambio previo a la actividad en el Hungaroring.

Pues qué queréis que os diga. En mi opinión, se equivoca Franco aquí.



“Es una vergüenza” que ahora nos pongamos camisetas de España (cuando hemos apoyado a la selección durante todo el mundial)…



Lo de las canciones… 😭



Y, para muchos españoles, como es mi caso, Messi ha sido… — Ekaitz Gil F1 🏁 (@ekaitzgilf1) July 23, 2026

El comentario continuó después durante la conferencia oficial de la Federación Internacional del Automóvil. Colapinto también criticó las canciones utilizadas durante las celebraciones y señaló que los aficionados españoles debían preparar más opciones para futuras competencias. “Sí, son justos ganadores… pero espero que mejoren un poco las canciones. Necesitan ser más creativos, fueron aburridos“, expresó.

Colapinto defiende a Lionel Messi

Uno de los puntos que provocó la reacción del piloto fue la difusión de imágenes en las que algunos seguidores intentaron prender fuego a una playera de Messi. Colapinto rechazó ese comportamiento y defendió la trayectoria del futbolista argentino.

“Querían quemar una camiseta de Messi y no se les prendía fuego. Una camiseta de Dios no se quema”, expresó el integrante de Alpine, quien siguió de cerca la participación de la selección argentina durante la Copa del Mundo.

En redes sociales circularon videos de aficionados españoles rompiendo una camiseta de Argentina y lanzando cánticos contra Messi durante los festejos posteriores a la final. El episodio generó reacciones entre seguidores argentinos y fue retomado por Colapinto antes del Gran Premio de Hungría.

Los malandros de #spain querian quemar la camiseta de #mezsi #argentina y los imbeciles no saben q ese tipo de tshirt es no es inflamable. 😜😂 pic.twitter.com/6Q79fjs5Ru — 🅼🅼🅰🆁🅸🅿🅾🆂🅰 🇵🇷 (@MMariposa31) July 21, 2026

“Somos países latinos y es genial, pero también hay diferencias que parecen crear enemigos. Messi jugó en el Barça y dio momentos felices, pero ahora parece una guerra entre países y no es bonito. No creo que esté bien quemar camisetas de Messi. Hay cosas del fútbol que crea y no pasa en la F1″, agregó.

Colapinto reconoce el título de España

Pese a sus críticas hacia una parte de la afición, Colapinto reconoció el desempeño de España durante el Mundial. En la conferencia de prensa de la FIA compartió espacio con los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, una coincidencia que provocó comentarios sobre la final.

“España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecedores campeones”, declaró el argentino, quien reconoció que fue duro ver la caída de la Albiceleste. “Fue muy duro, por supuesto. España realmente se lo mereció. Ellos jugaron mejor fútbol. Pero estoy muy orgulloso del equipo argentino, de Messi y de todos los jugadores. Muy orgulloso de ser argentino”.

Sainz y Alonso reconocen el título de España en el Mundial 2026

Carlos Sainz consideró que España mereció conquistar el Mundial 2026 por el nivel mostrado durante el torneo, mientras que Fernando Alonso destacó el proceso del fútbol español y los títulos obtenidos en los últimos años. Ambos pilotos coincidieron en reconocer el desempeño de la selección, aunque Sainz reaccionó con una risa nerviosa al hablar frente al argentino Franco Colapinto durante la conferencia previa al Gran Premio de Hungría.

TE PUEDE INTERESAR