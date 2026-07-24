Diablos Rojos del México vs Bravos de León en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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Los Diablos Rojos del México y los Bravos de León se enfrentan en el tercer y último juego de su serie dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, en un duelo que pone frente a frente a dos equipos con objetivos distintos en la recta final del calendario.

La novena escarlata llega como líder de la competencia con marca de 54 victorias y 26 derrotas, además de tener asegurado su boleto a los playoffs. Ahora, buscará cerrar la serie como visitante y mantener el ritmo que la ha colocado en la cima de la clasificación.

Del otro lado, los Bravos de León afrontan el compromiso con récord de 42-38 y llegan con el impulso de haber ganado el segundo juego de la serie. El equipo guanajuatense intentará aprovechar su condición de local para quedarse con el enfrentamiento y poner fin a la racha de los Diablos Rojos.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Diablos Rojos del México vs Bravos de León hoy 23 de julio?

El partido dará inicio en punto de las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, donde los Diablos buscarán mantener su racha en la Zona Sur.

¿Dónde ver en vivo el Diablos Rojos del México vs Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Diablos y Bravos, así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports

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