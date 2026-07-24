Calendario Liga MX Femenil Apertura 2026: ¿Cuándo empieza, fechas importantes y dónde ver en vivo?

Liga MX Femenil: el Apertura 2026 ya tiene calendario, fechas clave, nuevo formato y plataformas para seguir todos sus partidos en vivo

Calendario Liga Femenil del Apertura 2026 | Imago 7

El calendario del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil ya fue definido después de varios ajustes en la planeación de la competencia. El certamen comenzará el viernes 31 de julio con el partido entre Cruz Azul y Atlas, en el Estadio Centenario, y tendrá un nuevo formato que modificará el desarrollo de la fase regular.

Para este semestre, la Liga MX Femenil tendrá 14 jornadas antes de comenzar la fase eliminatoria, en lugar de las 17 fechas que se disputaban anteriormente. Los cuartos de final están programados para iniciar el 11 de noviembre, por lo que el torneo tendrá una duración distinta a la de los certámenes previos.

El Apertura 2026 también estará marcado por dos periodos de actividad internacional. La primera fecha FIFA se desarrollará del 5 al 14 de octubre, mientras que la segunda irá del 16 de noviembre al 5 de diciembre, en un periodo que se ubicará entre los cuartos de final y las semifinales.

¿Cuándo inicia el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el viernes 31 de julio con el partido entre Cruz Azul y Atlas. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Centenario y marcará el inicio de la fase regular. A partir de ese momento, los equipos disputarán 14 jornadas antes de definir a las escuadras que avanzarán a la fase eliminatoria del campeonato.

¿Cuáles son las fechas más importantes de la Liga MX Femenil 2026?

El calendario del Apertura 2026 contempla varios partidos entre equipos que forman parte de las principales rivalidades del fútbol mexicano. Estas son algunas de las fechas que destacan dentro de la fase regular:

Partido inaugural: Cruz Azul vs Atlas, viernes 31 de julio, 19:00 horas, Estadio Centenario.

Cruz Azul vs Atlas, viernes 31 de julio, 19:00 horas, Estadio Centenario. Clásico Joven: América vs Cruz Azul, sábado 8 de agosto, 16:00 horas, estadio por definir.

América vs Cruz Azul, sábado 8 de agosto, 16:00 horas, estadio por definir. Chivas vs Pumas: domingo 30 de agosto, 17:06 horas, Estadio Akron.

domingo 30 de agosto, 17:06 horas, Estadio Akron. Clásico Tapatío: Atlas vs Chivas, viernes 4 de septiembre, 20:06 horas, Estadio Jalisco.

Atlas vs Chivas, viernes 4 de septiembre, 20:06 horas, Estadio Jalisco. Clásico Capitalino: Pumas vs América, viernes 4 de septiembre, 21:00 horas, Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs América, viernes 4 de septiembre, 21:00 horas, Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul vs Pumas: viernes 11 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Centenario.

viernes 11 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Centenario. Chivas vs Rayadas: sábado 12 de septiembre, horario por definir entre las 17:00 y 19:00 horas, Estadio Akron.

sábado 12 de septiembre, horario por definir entre las 17:00 y 19:00 horas, Estadio Akron. América vs Tigres: domingo 13 de septiembre, horario por definir entre las 17:00 y 19:00 horas, estadio por definir.

domingo 13 de septiembre, horario por definir entre las 17:00 y 19:00 horas, estadio por definir. Cruz Azul vs Chivas: viernes 25 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Centenario.

viernes 25 de septiembre, 19:00 horas, Estadio Centenario. Rayadas vs América: 2 o 3 de octubre, 21:00 horas, Estadio BBVA.

2 o 3 de octubre, 21:00 horas, Estadio BBVA. Clásico Regio: Tigres vs Rayadas, 25 de octubre, 18:00 horas, Estadio Universitario.

Tigres vs Rayadas, 25 de octubre, 18:00 horas, Estadio Universitario. Clásico Nacional: Chivas vs América, viernes 6 de noviembre, 21:10 horas, Estadio Akron.

Los cuartos de final están programados del 11 al 16 de noviembre. Mientras que las semifinales serán del 9 al 13 de diciembre. La final se disputará del 16 al 20 de diciembre.

¿Quién transmite en vivo la Liga MX Femenil y dónde ver por TV y online el Apertura 2026?

A partir del torneo Apertura 2026, los partidos de la Liga MX Femenil podrán seguirse a través de TUDN, ViX, ESPN, FOX y Tubi, plataformas y cadenas que transmitirán los encuentros del campeonato. De esta manera, la afición tendrá distintas opciones para ver por televisión y en línea los partidos de la competencia durante el torneo.

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