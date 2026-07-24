Santa Fe pega en casa: victoria ante Caracas en El Campín

Con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, Independiente Santa Fe venció por dos goles a cero a Caracas de Venezuela en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Hugo Rodallega, de Santa Fe, vs Caracas | Vizzor

La capital de la República de Colombia vibró con la vuelta del fútbol de clubes. Independiente Santa Fe recibió en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a Caracas de Venezuela por el juego de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘leones’ hicieron valer su localía y se impusieron por dos goles a cero.

El primer tiempo fue un monólogo del conjunto local. La posesión, iniciativa y oportunidades de gol fueron 100 % ‘cardenales’. Sin embargo, la poca generación de juego fue un déficit notorio dentro del terreno de juego. Hugo Rodallega siempre fue el jugador más cercano al gol. Omar Fernández identificó los espacios que podía explotar, pero su resolución dejó bastante que desear.

La pelota quieta, actitud, lucha y garra de Independiente Santa Fe siempre lo tuvo cercano al arco rival. Tanto así que, tras un saque de banda el argentino Nahuel Busto luchó, batalló y peleó una pelota para poder asistir a Hugo Rodallega. El número 11 y capitán del ‘expreso rojo’ impactó de primera intención y puso a gritar a todo El Campín.

🇨🇴⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DE SANTA FE



🇮🇩🦁 Nahuel Busto pelea, lucha, mete y asiste a Hugo Rodallega para que remate de sobre pique desde fuera del área.



⏱️ 29’#SantaFe 1-0 #Caracas pic.twitter.com/wFyIaQJ73f — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 24, 2026

Monólogo ‘cardenal’ y victoria de Santa Fe

El segundo tiempo fue exactamente con la misma dinámica. Independiente Santa Fe continuo con la tenencia e iniciativa, pero entre la falta de un jugador que filtre el balón y la poca definición, el marcador se fue enfriando. En todas las acciones que el rojo capitalino logró hilar una buena consecución de pases todo termino con una apertura en la banda de Jeison Angulo y un mal centro del ya mencionado.

Jhojan Torres y Maximiliano Lovera ingresando en el conjunto local para darle un nuevo aire al medio campo y tener un poco más de técnica en el frente de ataque. Kilian Toscano y Omar Fernández fueron los jugadores que salieron del terreno de juego. Toscano la tuvo, Omar Fernández también, el mismo Hugo Rodallega, pero la pretemporada fue más que notoria en la poca fluidez de los jugadores ‘cardenales’.

🇨🇴⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DE SANTA FE



🇮🇩🦁 Nada más con 19 segundos en cancha, Franco Fagúndez conecta un centro de Christian Mafla y aumenta la ventaja local.



⏱️ 84’#SantaFe 2-0 #Caracas pic.twitter.com/WVOHOYJIoY — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 24, 2026

Faltando menos de 10 minutos para el final del partido, Pablo Repetto tomó la decisión de mandar al campo al uruguayo Franco Fagúndez. Nada más 19 segundos le bastaron al ex Santos Laguna de México para reportarse en las redes rivales y sentenciar la victoria de Independiente Santa Fe por dos goles a cero.

Te puede interesar: