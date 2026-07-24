Calendario de la Concacaf Nations League 2026: así quedaron los grupos y quién podría ser rival de México

La selección mexicana, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya tienen asegurado su lugar en los cuartos de final

Quedaron definidos los grupos de la Nations League | concacaf.com

La Concacaf definió la composición de los grupos para la Nations League 2026-27, torneo en el que las selecciones de la región buscarán avanzar a las rondas eliminatorias y competir por el título de sus respectivas ligas. El sorteo también sirvió para presentar la nueva imagen de la competencia, en la que destaca la silueta del trofeo.

Una de las principales modificaciones será la incorporación de playoffs en las Ligas A, B y C. A diferencia de las ediciones anteriores, las rondas decisivas ya no estarán reservadas únicamente para los equipos de la máxima categoría, por lo que las tres divisiones tendrán una fase eliminatoria para definir a sus campeones.

En la Liga A, 12 selecciones fueron distribuidas en dos grupos de seis integrantes. Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana quedaron instalados en el Grupo A, mientras que Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador competirán en el Grupo B.

Los grupos de la Nations League 2026-27 quedaron conformados de la siguiente manera:

Liga A Grupo A: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. Grupo B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

Liga B Grupo A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán. Grupo B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados. Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire. Grupo D: Guyana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice y Sint Maarten.

Liga C Grupo A: Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. Grupo B: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila. Grupo C: San Martín, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.



Curazao será una de las selecciones a seguir durante la fase de grupos, luego de conseguir el ascenso a la Liga A por su actuación en la edición anterior. Su participación también generará atención después de haber competido en la Copa del Mundo 2026.

La Liga B contará con cuatro sectores de cuatro equipos cada uno, mientras que la Liga C tendrá tres grupos de tres selecciones. En ambas categorías, los participantes buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato y mejorar su posición dentro de la estructura regional.

Liga A Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre de 2026 Cuartos de Final: 9-17 de noviembre de 2026 Finales (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 25-28 de marzo de 2027

Liga B Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre y 9-17 de noviembre de 2026 Campeonato (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 22-30 de marzo de 2027

Liga C Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre de 2026 Campeonato (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 22-30 de marzo de 2027



¿Por qué la selección mexicana avanzó a cuartos de final de manera directa?

La selección mexicana no disputará la fase de grupos porque obtuvo su clasificación automática a los cuartos de final, gracias a su posición dentro del ranking de la Concacaf. El Tricolor comparte este beneficio con Estados Unidos, Canadá y Panamá. Con el sorteo completado, la Concacaf Nations League 2026-27 ya tiene trazado su camino.

La selección mexicana, ya bajo las órdenes de Rafael Márquez, debe esperar a su rival en los últimos meses de este 2026, con el objetivo de conseguir su segundo título al hilo dentro de esta competencia, luego de estar tres ediciones sin poder conseguirla.

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