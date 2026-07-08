Apertura 2026: los cinco fichajes que podrían cambiar la Liga MX

La Liga MX se prepara para el Apertura 2026 con incorporaciones que prometen impacto inmediato en los principales equipos del torneo

Rossi, Córdova y Carrillo, los refuerzos. Foto X: @Chivas, @PumasMX y @Rayados

Con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX a la vuelta de la esquina, algunos fichajes han captado la atención de aficionados y analistas. Entre los más destacados se encuentra Sebastián Córdova, quien deja Toluca para incorporarse a Pumas en busca de retomar su mejor nivel. También destaca Diego Rossi, creativo uruguayo que llega a Monterrey tras su paso por la MLS, considerado uno de los refuerzos más importantes del torneo.

Chivas también renovó su medio campo con Jordan Carrillo, de 24 años, y Kevin Castañeda, de 26, procedente de Xolos, quienes se perfilan como piezas clave del equipo. Mientras tanto, equipos como América esperan concretar más incorporaciones, algunas de ellas retrasadas por la participación de jugadores en la Copa del Mundo 2026, lo que mantiene la expectativa alta entre la afición mexicana. LEE LA NOTA COMPLETA

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