¿Ayuda a Argentina? Roberto García Orozco explica las controversias arbitrales ante Egipto

El exárbitro mexicano analiza el trabajo del silbante francés François Letexier y cada una de sus decisiones en el juego de octavos de final

La victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto, que le dio a la Albiceleste el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, quedó marcada por la polémica arbitral. Las decisiones del francés François Letexier generaron debate, en especial por el gol anulado al conjunto africano y por una posible infracción en la jugada del tercer tanto argentino.

En el programa La Copa en tus Manos de Claro Sports, el exárbitro mexicano Roberto García Orozco analizó el trabajo del silbante y consideró que, pese a la polémica, las jugadas fueron resueltas conforme al reglamento.

Sobre el gol anulado a Egipto, García Orozco explicó que el VAR actuó dentro del protocolo, aunque la infracción se produjo lejos de la portería argentina. “Sí, claro. Mira, la regla de juego, sobre todo el protocolo de lugar, no te habla de una distancia en la revisión de una falta. Desafortunadamente, después de la infracción que se le comete al jugador de Argentina, hay una posesión muy larga, pero es evidente que se comete la infracción y después se anota el gol. El VAR tiene que revisar por protocolo y al final tiene que mandar una revisión al árbitro porque es una jugada de interpretación y el árbitro creo que decide correctamente apegado al reglamento”.

El exsilbante también se refirió a la diferencia de criterios dentro del mismo partido, en particular por el tercer gol de Argentina, donde consideró que pudo existir una falta previa. “La inconsistencia a veces es lo que no nos deja nada contentos porque el reglamento se aplica de diferente forma y sobre todo en el mismo partido. En el tercer gol me parece que existe una infracción. Habría que empezar y creo que revisar si dentro de esa posesión no hay, sobre todo el adversario que pueda jugar el balón deliberadamente”.

García Orozco señaló que la jugada del gol anulado a Egipto fue distinta, ya que la falta existió antes de la construcción de la acción ofensiva. “Entonces, creo que es diferente la jugada porque en la primera donde sale el gol a Egipto sí es una falta clara, aunque es muy lejana a la portería, pero de ahí en tres toques prácticamente llegan al arco y convierten el gol, ¿no? Un gran gol que había convertido la selección de Egipto y nos puede gustar o no, pero al final se aplica el protocolo y se respeta la regla del juego”.

Ante las críticas sobre un posible favoritismo hacia selecciones de mayor peso, el exárbitro rechazó que los silbantes salgan al campo con alguna indicación para beneficiar a un equipo. “Me parece que no nada más con Argentina, hay muchas selecciones que normalmente cuando hay jugadas puntuales, polémicas siempre se critica qué si favoreces a Portugal, que si favoreces a España, que si favoreces a Francia”.

“El árbitro siempre sale al terreno de juego a no cometer errores. El árbitro también está peleando por estar en una instancia mayor, poder estar en una final. Entonces, el árbitro sale a hacer su trabajo de la mejor forma. Obviamente hoy la tecnología es parte fundamental para tener un buen trabajo y creo que hoy el árbitro tuvo jugadas muy difíciles, pero creo que las resuelve conforme a la regla de juego y considero que de manera justa”, agregó.

García Orozco también pidió a la FIFA tener mayor cuidado con las designaciones arbitrales para evitar suspicacias. “Bueno, creo que son detalles muy importantes. Creo que la FIFA debe, la Comisión de Árbitros debe de cuidar esos detalles. Hoy con Argentina estuvo un árbitro francés, se quejó Argentina por la rivalidad que existe y ahora en el partido de Francia estará un árbitro argentino”.

“Entonces, creo que son detalles que tendría que cuidar más la FIFA, darle más claridad y evitarnos suspicacias de que si un árbitro puede favorecer o no a una selección. Los equipos tienen grandes figuras, pero el árbitro jamás tiene una indicación de favorecer a nadie”, puntualizó.

Finalmente, el exsilbante mencionó el caso del mexicano César Ramos, quien sigue a la espera de una designación en una instancia importante del Mundial 2026. “Tienes muchos árbitros dentro de tu baraja, tienes a los mejores del mundo. Entonces creo que, si pones un árbitro con una nacionalidad que no tenga ningún antecedente con ninguna de las selecciones, todo va a ser más transparente y obviamente te vas a evitar todo este tipo de situaciones”.

“Estamos ahora, por ejemplo, yo he hablado con César Ramos todos estos días y está a la espera de poder ser designado en algún partido importante. Estoy seguro que si no sale en octavos de final, saldrá en cuartos de final a un partido de suma importancia”, concluyó.

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