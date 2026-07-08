Cruz Azul y el panorama del campeón de Liga MX previo al debut en el Apertura 2026

Cruz Azul iniciará el Apertura 2026 ante San Luis, con Joel Huiqui en el banquillo y el Estadio Azteca como sede

Cruz Azul previo al inicio del Apertura 2026 | Imago 7

Cruz Azul se prepara para comenzar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la base del equipo que conquistó el campeonato en el semestre anterior. La directiva mantiene la continuidad del proyecto deportivo para buscar repetir la hazaña.

A pocos días del arranque del campeonato, La Máquina registra pocos cambios en su plantilla. Hasta el momento solo se ha confirmado una baja, mientras que Joel Huiqui seguirá al frente del equipo tras recibir el respaldo de la directiva de cara a un nuevo torneo.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX?

El primer compromiso de Cruz Azul en el Apertura 2026 será como visitante frente al Atlético de San Luis. El encuentro corresponde a la jornada 1 y se disputará el viernes 16 de julio en el Estadio Alfonso Lastras, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Después de ese compromiso, el conjunto celeste tendrá su presentación como local en la jornada 2, cuando reciba al Puebla el martes 21 de julio a las 19:00 horas.

Altas, bajas y rumores de Cruz Azul, previo al Apertura 2026

Hasta ahora, Cruz Azul no ha anunciado incorporaciones para el Apertura 2026. La única baja confirmada es la de Mauro Zaleta, quien el torneo anterior estuvo cedido con Necaxa y no continuará en la institución.

En cuanto al cuerpo técnico, el presidente del club, Víctor Velázquez, confirmó en entrevista con Claro Sports que Joel Huiqui permanecerá como entrenador del primer equipo. “Joel Huiqui es institucional, es de la casa y, de hecho, yo ayer estuve platicando con él ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente”, declaró el directivo. Mientras continúa el mercado de fichajes, el equipo no ha oficializado más salidas ni llegadas al plantel.

¿Dónde jugará Cruz Azul como local en el Apertura 2026?

Cruz Azul volverá a disputar sus partidos como local en el Estadio Azteca, inmueble que compartirá durante este periodo con América y Atlante. La presentación de La Máquina ante su afición será el 21 de julio, cuando reciba al Puebla en el inmueble de Santa Úrsula, después de haber iniciado el torneo en calidad de visitante frente al Atlético de San Luis.

Pretemporada Cruz Azul Apertura 2026: resultados, próximos partidos y dónde ver en vivo

Como parte de su preparación para el nuevo torneo, Cruz Azul disputó un encuentro amistoso ante el Atlético Morelia el 4 de julio en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón. El partido terminó con empate 3-3, resultado que permitió al cuerpo técnico continuar con la evaluación del plantel antes del inicio del Apertura 2026.

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