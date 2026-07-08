Roberto de la Rosa: “Proyecto con Matías Almeyda promete mucho y exige mucho”

Roberto de la Rosa destaca la exigencia de Matías Almeyda y confía en el nuevo oroceso con el entrenador argentina en el Aertura 2026

Roberto De La Rosa habla del proyecto de Matías Almeyda | Imago 7

Los Rayados de Monterrey continúan con la reestructuración de su proyecto deportivo de cara al Apertura 2026 bajo el mando de Matías Almeyda. Con la llegada del estratega argentino, el plantel busca dejar atrás lo ocurrido en el torneo anterior y construir una nueva identidad, una etapa que, de acuerdo con Roberto de la Rosa, estará marcada por un alto nivel de exigencia y competencia interna.

El delantero mexicano habló sobre las primeras semanas de trabajo con el nuevo cuerpo técnico y aseguró que el estilo del Pelado ha comenzado a sentirse desde los entrenamientos.

“Lastimosamente hemos tenido varios entrenadores y siempre adaptándonos a lo que nos piden; con Matías se promete mucho y se va a exigir demasiado. El profe viene con esa mentalidad de exigirnos y dar lo mejor para darle los resultados a la gente, que es lo más importante”, comentó el atacante.

El futbolista también explicó que el técnico argentino basa gran parte de su trabajo en la disciplina táctica y en el desempeño diario de cada jugador, por lo que todos los integrantes del plantel buscan convencerlo para ganarse un lugar en el once titular.

“No es de muchas palabras, simplemente nos pide trabajar lo que quiere tácticamente y uno trata de llenarle el ojo para que nos tome en cuenta. El profe está viendo todo eso y hasta el momento podemos decir que nos estamos ganando esa confianza para poder pelear un lugar aquí”, añadió.

Para Roberto de la Rosa, el nuevo proceso representa también una oportunidad personal para consolidarse con el primer equipo de Monterrey. El delantero considera que la metodología de trabajo de Almeyda puede ayudarlo a potenciar su rendimiento y dar el siguiente paso en su carrera dentro de la institución albiazul. “Vamos muy bien con la adaptación del grupo y sabemos qué quedamos a deber demasiado el torneo pasado y queremos revertir esa situación”, señaló.

De la Rosa destacó que el ambiente dentro del plantel ha sido positivo durante la pretemporada y que la adaptación al nuevo cuerpo técnico avanza conforme a lo esperado, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato.

Finalmente, el delantero se refirió al trabajo que realiza Dennis te Kloese, quien asumió el cargo de presidente deportivo tras la salida de José Antonio Noriega. El atacante reconoció el compromiso del directivo en la planeación del plantel y en la búsqueda de refuerzos para fortalecer al equipo.

Hasta el momento, el principal movimiento de Rayados ha sido la incorporación del uruguayo Diego Rossi, futbolista que, de acuerdo con De la Rosa, se ha adaptado de buena forma al grupo y ya trabaja junto al resto del plantel para integrarse al proyecto encabezado por Matías Almeyda.

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