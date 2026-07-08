La Liga MX se queda sin representantes en el Mundial 2026 tras la eliminación de Colombia

Los 26 jugadores del fútbol mexicano quedaron fuera antes de los cuartos de final; Camilo Vargas y Willer Ditta, los últimos en sumarse

Los cuartos de final se jugarán sin representantes de Liga MX | Imago7

La Liga MX se quedó sin representantes en el Mundial 2026 después de la eliminación de Colombia ante Suiza en la tanda de penaltis. Con la salida del equipo sudamericano, los últimos dos jugadores del fútbol mexicano que seguían con vida en el torneo quedaron fuera de competencia: Camilo Vargas, del Atlas, y Willer Ditta, de Cruz Azul.

En total, la Liga MX aportó 26 futbolistas a la Copa del Mundo, divididos entre 12 mexicanos y 14 extranjeros. La representación estuvo repartida en siete selecciones: México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay. Ninguno de esos equipos logró instalarse en los cuartos de final.

Los primeros en despedirse fueron los representantes de Panamá: Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas e Ismael Díaz. La selección canalera quedó eliminada desde la fase de grupos, luego de perder 1-0 ante Ghana y 1-0 frente a Croacia, resultados que la dejaron sin opciones matemáticas antes de disputar su último partido contra Inglaterra.

Después llegó la eliminación de Uruguay, que finalizó en el tercer lugar del Grupo H con dos puntos. El equipo charrúa, con Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, empató 1-1 ante Arabia Saudita, igualó 2-2 frente a Cabo Verde y cerró con derrota 1-0 contra España. Con ese registro, no le alcanzó para entrar entre los mejores terceros lugares.

Sebastián Cáceres durante un encuentro en el Mundial 2026 | Reuters

México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos sí lograron avanzar a los dieciseisavos de final. En esa instancia se dio un duelo directo entre futbolistas de Liga MX, cuando el Tricolor eliminó 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. En ese partido, el Tricolor utilizó a seis jugadores del torneo mexicano como titulares y Ecuador a dos.

México, Estados Unidos y Colombia… adiós en octavos

La mayoría de los representantes de la Liga MX se fueron en octavos de final con la eliminación de México ante Inglaterra. El equipo dirigido por Javier Aguirre cayó 3-2 en el Estadio Ciudad de México, en un partido definido por un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane. De esta forma se despidieron Raúl ‘Tala’ Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Armando ‘Hormiga’ González, Guillermo Martínez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

México, eliminado del Mundial 2026. | Ale Suárez Claro Sports.

Después fue el turno de Estados Unidos y Alejandro Zendejas. El futbolista del América quedó eliminado tras la derrota estadounidense de 1-4 ante Bélgica en Seattle. Charles De Ketelaere marcó dos goles, mientras Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la cuenta belga.

La última selección con jugadores de Liga MX en competencia fue Colombia. El equipo sudamericano empató 0-0 ante Suiza tras 120 minutos y quedó fuera en penaltis por marcador de 4-3. Camilo Vargas fue titular en la portería colombiana, mientras Willer Ditta permaneció en la banca.

Camilo Vargas no logró detener cobro alguno de Suiza | Reuters

¿Cómo le fue a los jugadores de la Liga MX en el Mundial 2026?

Entre los jugadores más destacados del torneo aparecen Camilo Vargas, quien disputó todos los minutos de Colombia y dejó tres porterías en cero; Pedro Vite, titular en los cuatro partidos de Ecuador; Sebastián Cáceres, con 270 minutos en Uruguay; y varios mexicanos como Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora y Roberto Alvarado.

Rangel terminó como portero titular de México, con cuatro porterías en cero en cinco partidos. Romo aportó un gol y una asistencia, Lira sumó una asistencia y fue titular en cuatro encuentros, Mora ganó protagonismo desde el cierre de la fase de grupos y Alvarado fue titular en los cinco juegos, con tres asistencias.

Selección Jugador Club Balance Colombia Camilo Vargas Atlas Titular en los cinco partidos. Jugó 480 minutos, recibió un gol en juego y dejó tres porterías en cero. No logró detener penales ante Suiza. Colombia Willer Ditta Cruz Azul No tuvo minutos. Estados Unidos Alejandro Zendejas América Jugó 13 minutos ante Turquía. No tuvo actividad en los otros cuatro partidos. México Raúl ‘Tala’ Rangel Guadalajara Titular en la portería. Jugó 438 minutos, dejó cuatro porterías en cero y recibió tres goles ante Inglaterra. México Carlos Acevedo Santos Laguna No tuvo minutos. México Israel Reyes América Jugó cuatro partidos, dos como titular. Sumó minutos ante Sudáfrica, Chequia, Corea y Ecuador. México Jesús Gallardo Toluca Tuvo acción en los cinco partidos. Jugó cuatro completos y 12 minutos ante Chequia. México Luis Romo Guadalajara Se consolidó como titular. Marcó ante Corea y dio una asistencia ante Chequia. México Erik Lira Cruz Azul Titular en cuatro partidos. Dio una asistencia ante Sudáfrica. México Brian Gutiérrez Guadalajara Jugó cuatro partidos, dos como titular. Sumó minutos ante Sudáfrica, Corea, Ecuador e Inglaterra. México Gilberto Mora Tijuana Jugó cuatro partidos. Fue titular ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. México Alexis Vega Toluca Jugó 11 minutos contra Sudáfrica. México Armando ‘Hormiga’ González Guadalajara Jugó 14 minutos contra Sudáfrica. México Guillermo Martínez Pumas Jugó 72 minutos: 63 ante Chequia y nueve contra Inglaterra. México Roberto ‘Piojo’ Alvarado Guadalajara Titular en los cinco partidos. Sumó 430 minutos y tres asistencias. Ecuador Jackson Porozo Tijuana Jugó 28 minutos contra Costa de Marfil. Ecuador Pedro Vite Pumas Titular en los cuatro partidos. Completó 360 minutos y dio una asistencia ante Alemania. Ecuador Enner Valencia Pachuca Titular en cuatro partidos. Jugó 290 minutos y no marcó gol. Uruguay Santiago Mele Monterrey No tuvo minutos. Uruguay Sebastián Cáceres América Titular en los tres partidos. Disputó 270 minutos. Uruguay Brian Rodríguez América Entró de cambio en los tres juegos: nueve minutos vs Arabia, nueve vs Cabo Verde y 20 vs España. Uruguay Rodrigo Aguirre Tigres Jugó un minuto ante Arabia Saudita. Panamá Adalberto Carrasquilla Pumas No tuvo minutos; fue suplente en los tres partidos y llegó lesionado. Panamá José Luis Rodríguez FC Juárez Titular en los tres juegos: 74 minutos vs Ghana, 90 vs Croacia y 71 vs Inglaterra. Panamá Yoel Bárcenas Mazatlán Capitán en los tres partidos. Jugó 90 minutos ante Ghana y Croacia, y 71 ante Inglaterra. Panamá Ismael Díaz León Jugó 35 minutos: 16 ante Ghana y 19 contra Inglaterra.

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