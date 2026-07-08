La Liga MX se queda sin representantes en el Mundial 2026 tras la eliminación de Colombia

Publicado por Alan Osornio

Los 26 jugadores del fútbol mexicano quedaron fuera antes de los cuartos de final; Camilo Vargas y Willer Ditta, los últimos en sumarse

¿Cuántos jugadores de la Liga MX siguen en el Mundial 2026?
Los cuartos de final se jugarán sin representantes de Liga MX | Imago7

La Liga MX se quedó sin representantes en el Mundial 2026 después de la eliminación de Colombia ante Suiza en la tanda de penaltis. Con la salida del equipo sudamericano, los últimos dos jugadores del fútbol mexicano que seguían con vida en el torneo quedaron fuera de competencia: Camilo Vargas, del Atlas, y Willer Ditta, de Cruz Azul.

En total, la Liga MX aportó 26 futbolistas a la Copa del Mundo, divididos entre 12 mexicanos y 14 extranjeros. La representación estuvo repartida en siete selecciones: México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay. Ninguno de esos equipos logró instalarse en los cuartos de final.

Los primeros en despedirse fueron los representantes de Panamá: Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas e Ismael Díaz. La selección canalera quedó eliminada desde la fase de grupos, luego de perder 1-0 ante Ghana y 1-0 frente a Croacia, resultados que la dejaron sin opciones matemáticas antes de disputar su último partido contra Inglaterra.

Después llegó la eliminación de Uruguay, que finalizó en el tercer lugar del Grupo H con dos puntos. El equipo charrúa, con Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, empató 1-1 ante Arabia Saudita, igualó 2-2 frente a Cabo Verde y cerró con derrota 1-0 contra España. Con ese registro, no le alcanzó para entrar entre los mejores terceros lugares.

Sebastián Cáceres en partido contra Cabo Verde
Sebastián Cáceres durante un encuentro en el Mundial 2026 | Reuters

México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos sí lograron avanzar a los dieciseisavos de final. En esa instancia se dio un duelo directo entre futbolistas de Liga MX, cuando el Tricolor eliminó 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. En ese partido, el Tricolor utilizó a seis jugadores del torneo mexicano como titulares y Ecuador a dos.

México, Estados Unidos y Colombia… adiós en octavos

La mayoría de los representantes de la Liga MX se fueron en octavos de final con la eliminación de México ante Inglaterra. El equipo dirigido por Javier Aguirre cayó 3-2 en el Estadio Ciudad de México, en un partido definido por un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane. De esta forma se despidieron Raúl ‘Tala’ Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Armando ‘Hormiga’ González, Guillermo Martínez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Con un doblete en el primer tiempo de parte de Jude Bellingham, Los Tres Leones eliminan a México de su tercera Copa del Mundo
México, eliminado del Mundial 2026. | Ale Suárez Claro Sports.

Después fue el turno de Estados Unidos y Alejandro Zendejas. El futbolista del América quedó eliminado tras la derrota estadounidense de 1-4 ante Bélgica en Seattle. Charles De Ketelaere marcó dos goles, mientras Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la cuenta belga.

La última selección con jugadores de Liga MX en competencia fue Colombia. El equipo sudamericano empató 0-0 ante Suiza tras 120 minutos y quedó fuera en penaltis por marcador de 4-3. Camilo Vargas fue titular en la portería colombiana, mientras Willer Ditta permaneció en la banca.

Así fue la tanda de penaltis en el Suiza vs Colombia
Camilo Vargas no logró detener cobro alguno de Suiza | Reuters

¿Cómo le fue a los jugadores de la Liga MX en el Mundial 2026?

Entre los jugadores más destacados del torneo aparecen Camilo Vargas, quien disputó todos los minutos de Colombia y dejó tres porterías en cero; Pedro Vite, titular en los cuatro partidos de Ecuador; Sebastián Cáceres, con 270 minutos en Uruguay; y varios mexicanos como Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora y Roberto Alvarado.

Rangel terminó como portero titular de México, con cuatro porterías en cero en cinco partidos. Romo aportó un gol y una asistencia, Lira sumó una asistencia y fue titular en cuatro encuentros, Mora ganó protagonismo desde el cierre de la fase de grupos y Alvarado fue titular en los cinco juegos, con tres asistencias.

SelecciónJugadorClubBalance
ColombiaCamilo VargasAtlasTitular en los cinco partidos. Jugó 480 minutos, recibió un gol en juego y dejó tres porterías en cero. No logró detener penales ante Suiza.
ColombiaWiller DittaCruz AzulNo tuvo minutos.
Estados UnidosAlejandro ZendejasAméricaJugó 13 minutos ante Turquía. No tuvo actividad en los otros cuatro partidos.
MéxicoRaúl ‘Tala’ RangelGuadalajaraTitular en la portería. Jugó 438 minutos, dejó cuatro porterías en cero y recibió tres goles ante Inglaterra.
MéxicoCarlos AcevedoSantos LagunaNo tuvo minutos.
MéxicoIsrael ReyesAméricaJugó cuatro partidos, dos como titular. Sumó minutos ante Sudáfrica, Chequia, Corea y Ecuador.
MéxicoJesús GallardoTolucaTuvo acción en los cinco partidos. Jugó cuatro completos y 12 minutos ante Chequia.
MéxicoLuis RomoGuadalajaraSe consolidó como titular. Marcó ante Corea y dio una asistencia ante Chequia.
MéxicoErik LiraCruz AzulTitular en cuatro partidos. Dio una asistencia ante Sudáfrica.
MéxicoBrian GutiérrezGuadalajaraJugó cuatro partidos, dos como titular. Sumó minutos ante Sudáfrica, Corea, Ecuador e Inglaterra.
MéxicoGilberto MoraTijuanaJugó cuatro partidos. Fue titular ante Chequia, Ecuador e Inglaterra.
MéxicoAlexis VegaTolucaJugó 11 minutos contra Sudáfrica.
MéxicoArmando ‘Hormiga’ GonzálezGuadalajaraJugó 14 minutos contra Sudáfrica.
MéxicoGuillermo MartínezPumasJugó 72 minutos: 63 ante Chequia y nueve contra Inglaterra.
MéxicoRoberto ‘Piojo’ AlvaradoGuadalajaraTitular en los cinco partidos. Sumó 430 minutos y tres asistencias.
EcuadorJackson PorozoTijuanaJugó 28 minutos contra Costa de Marfil.
EcuadorPedro VitePumasTitular en los cuatro partidos. Completó 360 minutos y dio una asistencia ante Alemania.
EcuadorEnner ValenciaPachucaTitular en cuatro partidos. Jugó 290 minutos y no marcó gol.
UruguaySantiago MeleMonterreyNo tuvo minutos.
UruguaySebastián CáceresAméricaTitular en los tres partidos. Disputó 270 minutos.
UruguayBrian RodríguezAméricaEntró de cambio en los tres juegos: nueve minutos vs Arabia, nueve vs Cabo Verde y 20 vs España.
UruguayRodrigo AguirreTigresJugó un minuto ante Arabia Saudita.
PanamáAdalberto CarrasquillaPumasNo tuvo minutos; fue suplente en los tres partidos y llegó lesionado.
PanamáJosé Luis RodríguezFC JuárezTitular en los tres juegos: 74 minutos vs Ghana, 90 vs Croacia y 71 vs Inglaterra.
PanamáYoel BárcenasMazatlánCapitán en los tres partidos. Jugó 90 minutos ante Ghana y Croacia, y 71 ante Inglaterra.
PanamáIsmael DíazLeónJugó 35 minutos: 16 ante Ghana y 19 contra Inglaterra.

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