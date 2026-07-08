Doblete de Luis Esteves guía al Atlas a la victoria en duelo amistoso ante Tepatitlán

El portugués, además de José Martín y Jesús Serrato le dieron forma al marcador. Los rojinegros cerrarán preparación de cara al Apertura 2026 ante Puebla

El portugués promete ser el hombre gol de los ‘zorros’ | @AtlasFC

El Atlas sigue ajustando detalles de cara al inicio del Apertura 2026, y este miércoles derrotó 5-0 al Tepatitlán en un partido amistoso disputado en la Academia. El delantero portugués y flamante refuerzo rojinegro Luis Esteves anotó un doblete y se convirtió en el jugador más sobresaliente del encuentro.

El duelo se desarrolló en dos tiempos de 45 minutos, y el técnico Diego Cocca aprovechó para probar distintas combinaciones de jugadores. Esteves mostró su capacidad ofensiva, encontrando el gol en dos ocasiones, y refuerza la apuesta del Atlas en ataque para la próxima campaña. El atacante llegó desde el Gil Vicente de Portugal en una transferencia superior a los 6 millones de dólares.

Todos los refuerzos del Atlas tuvieron minutos en la cancha, con excepción de Ryan Mmaee, quien aún no ha sido anunciado oficialmente por el club. El delantero marroquí continúa trabajando para alcanzar el nivel físico y futbolístico necesario antes del debut en el Apertura 2026.

Además de Esteves, los jóvenes José Martín y Jesús Serrato también destacaron. Martín anotó dos goles y Serrato cerró la cuenta, completando así la primera victoria de los Zorros en esta pretemporada. Los resultados amistosos son parte de la preparación, aunque la verdadera prueba llegará con el inicio del torneo.

Victoria Rojinegra en el juego de pretemporada frente a Tepatitlán FC ❤️🖤



Seguimos trabajando rumbo al AP26. 👊🏼



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El próximo y último partido de preparación está programado para el 10 de julio, cuando el Atlas se enfrente a la Franja del Puebla en la Academia. Este encuentro permitirá al cuerpo técnico terminar de ajustar el funcionamiento del equipo antes del debut oficial ante León, pactado para el 17 de julio.

El club continúa atento al mercado de transferencias. Además de la llegada pendiente de Ryan Mmaee, la directiva busca incorporar un jugador más proveniente de Argentina. Además, la eliminación de México en el Mundial 2026 podría acelerar las negociaciones para fichar a Jorge Sánchez.

Con este ensayo ante Tepatitlán, el Atlas concluye otra fase de pruebas para sus nuevos elementos y confirma que la estrategia ofensiva será uno de los ejes del equipo en la próxima campaña. El trabajo de Cocca se centra en consolidar el grupo y mantener la competitividad en la Liga MX.

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