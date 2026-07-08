Tras eliminar a Colombia, Murat Yakin confía en Suiza y afirma que Argentina no es invencible

El técnico de Suiza reconoce la calidad de Colombia pese a su eliminación y resalta la madurez de su equipo en penales

Tras eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales, la selección de Suiza se alista para medirse a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El técnico helvético Murat Yakin destacó que enfrentar al campeón vigente representa un sueño y una oportunidad histórica, pero subrayó que la albiceleste “no es invencible”, destacando la confianza en las capacidades de sus jugadores para competir de tú a tú.

“Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia”, expresó en conferencia de prensa. “Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”

¿Qué dijo Murat Yakin sobre Argentina?

El técnico de Suiza, Murat Yakin, reconoció el talento del equipo argentino pero enfatizó que ningún rival es invencible. Comentó que estudiaron la fase de grupos y los octavos de Argentina, identificando momentos de dificultad que podrían aprovechar. Además, resaltó la madurez y calidad de sus jugadores como factores clave para enfrentarse a la albiceleste.

“Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo”, señaló. “Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble“.

Eliminación de Colombia y preparación de Suiza

Suiza alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Colombia en penales, con un marcador de 4-3. La selección suiza aprovechó los errores desde los once pasos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández, mientras Rubin Vargas definió la serie. Yakin destacó que este resultado fortalece la confianza del equipo de cara al duelo ante Argentina y marca un momento histórico para el fútbol helvético.

“El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo”, señaló. Además, reconoció que Suiza cometió algunos errores y concedió ciertas oportunidades, pero al final se llevaron el pase a cuartos de final. “Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”.

El partido se jugará en Kansas City, donde Suiza buscará la sorpresa frente a la vigente campeona. Los helvéticos esperan imponer un esquema táctico sólido, aprovechar la presión sobre Messi y los jugadores argentinos, y mantener la disciplina defensiva para generar oportunidades de contraataque.

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