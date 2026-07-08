FIFA investiga insultos racistas contra IShowSpeed en el Argentina vs Cabo Verde

El caso se suma a otros episodios de racismo reportados durante el Mundial 2026, entre ellos los comentarios contra Kylian Mbappé

La FIFA investiga actos racistas contra IShowSpeed | Reuters

La FIFA abrió una investigación por un presunto episodio de insultos racistas ocurrido durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026, que terminó con victoria de la Albiceleste por 3-2.

El caso involucró al creador de contenido IShowSpeed, quien transmitía en vivo desde el estadio de Miami cuando se acercó a un aficionado con la camiseta de Argentina y le dijo: “A llorar al zoo”.

Tras conocer lo ocurrido, el organismo rector del fútbol informó que activó el proceso de revisión. “La FIFA tuvo conocimiento de un incidente entre un aficionado e IShowSpeed en el estadio de Miami durante el partido Argentina vs Cabo Verde, el 3 de julio de 2026, e inició una investigación de inmediato”, señaló.

La FIFA también fijó su postura ante este tipo de hechos y reiteró su rechazo a cualquier expresión de discriminación. “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas”, indicó el organismo.

En el mismo posicionamiento, la federación internacional subrayó que este tipo de conductas no tienen espacio dentro del deporte. “Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad”, añadió.

IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., es uno de los creadores de contenido con mayor alcance en plataformas digitales. Cuenta con más de 50 millones de suscriptores en YouTube, 45 millones de seguidores en Instagram y 47 millones en TikTok.

El caso se suma a otros señalamientos por racismo durante la Copa del Mundo. Uno de ellos fue el de Kylian Mbappé, quien recibió comentarios ofensivos tras marcar el penalti que dejó fuera a Paraguay del torneo.

George Weah, capitán del panel de voz de los jugadores de la FIFA, condenó los mensajes dirigidos al delantero francés y expresó su respaldo al capitán de Francia. “Nos solidarizamos plenamente con Kylian Mbappé y condenamos en los términos más enérgicos estos abusos reprobables”, afirmó.

Weah, exjugador del Paris Saint-Germain y del AC Milan, también remarcó que el futbol debe sostenerse en principios de convivencia. “El fútbol debe ser siempre un juego basado en el respeto, la inclusión y la unidad”, declaró.

El dirigente fue más allá al señalar que no debe existir margen para actos discriminatorios dentro del deporte. “Nuestro mensaje es claro: el racismo nunca puede formar parte del juego. Es un delito”, sentenció.

Con esta investigación, la FIFA vuelve a colocar el tema del racismo dentro de su agenda durante el Mundial 2026, en medio de una etapa en la que el torneo avanza hacia sus rondas finales.

Te puede interesar: