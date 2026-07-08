La Copa en Tus Manos, en vivo | Martes 7 julio 2026

La Copa en Tus Manos ofrecerá debate, análisis y toda la información sobre los cruces de cuartos y las polémicas más relevantes, disponible solo por Claro Sports

Argentina logró su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto, aunque el resultado estuvo rodeado de polémica por decisiones arbitrales que generaron reclamos de la selección africana. En La Copa en Tus Manos, el análisis se centrará en estos incidentes, los argumentos de Egipto sobre un supuesto Mundial amañado y el impacto de este resultado en la recta final del torneo.

Lionel Messi volvió a destacarse y amplió su récord goleador en Copas del Mundo, manteniendo viva la esperanza de Argentina de conquistar otro título. Mientras tanto, Colombia quedó eliminada tras perder en penales contra Suiza, un partido dramático que dejó fuera a la selección sudamericana del torneo.

Con estos resultados, quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final: Francia vs Marruecos, España vs Bélgica, Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza. En La Copa en Tus Manos se ofrecerá el mejor análisis y debate sobre estos cruces, además de revisar la actuación de los jugadores clave y la polémica arbitral que marcó el triunfo albiceleste.

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