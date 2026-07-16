Atlético de San Luis mantiene la calma tras la lesión de Joao Pedro de cara a su debut en el Apertura 2026

Atlético de San Luis no se precipita tras lesión de Joao Pedro; buscará al delantero ideal y mantiene motivación para el Apertura 2026

San Luis enfrenta el Apertura 2026 sin Joao Pedro.

El director técnico del Atlético de San Luis, Diego Mejía, aseguró que el equipo no tomará decisiones apresuradas tras la lesión de Joao Pedro, quien probablemente se perderá el torneo Apertura 2026. El estratega destacó que la prioridad será encontrar al delantero ideal, sin actuar bajo la presión de la urgencia.

“Siempre digo que en los momentos más duros hay que ser uno mismo. Claro que duele perder a un jugador como Joao, no solo dentro de la cancha, también fuera de ella. Es uno de nuestros capitanes y lo seguirá siendo. Su apoyo está completamente con el grupo, y esta noticia, más que debilitarnos, nos fortalece, nos une y nos hace confiar en lo que podemos generar como equipo y no en una sola individualidad”, declaró Mejía en conferencia de prensa.

Refuerzos y estrategia del plantel

Respecto a la incorporación de nuevos jugadores, Mejía aclaró que se analizarán opciones sin precipitarse. “Lo de Joao fue un balde de agua fría, pero salir al mercado y contratar lo primero que aparezca sería un error. Tenemos buenos jóvenes mexicanos y seguramente iremos por un delantero porque es una posición que debemos cubrir, pero debemos mantener la calma y elegir el mejor perfil posible”, señaló.

El entrenador destacó la respuesta del plantel durante la pretemporada y afirmó que el equipo llega motivado para debutar este viernes ante el campeón Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. “Hemos trabajado muchísimo, elevado la competencia interna y cada día el equipo se siente mejor con el modelo de juego. Estoy muy ilusionado porque veo un grupo capaz de competir”, agregó.

La responsabilidad de Salles-Lamonge ante la ausencia de Joao

El mediocampista Sebastien Salles-Lamonge resaltó que asumirá mayor responsabilidad como capitán mientras el equipo lidia con la baja de Joao Pedro. “El plantel afronta el inicio del torneo con ilusión tras una intensa preparación. Ante la ausencia de Joao, me toca mantener unido al grupo durante toda la temporada”, explicó.

El francés también destacó que la eliminación de su selección en el Mundial 2026 frente a España dejó lecciones importantes para el futbol mexicano. “España jugó el encuentro perfecto y manejó el partido como quería. Es un modelo del que podemos aprender para enfrentar rivales de ese nivel. Siempre hay cosas que rescatar de encuentros así”, concluyó.

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