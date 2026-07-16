William Saliba estaría fuera de cuatro a cinco meses tras la lesión en semifinales del Mundial

El jugador francés tuvo que salir de cambio por molestias en la espalda durante el partido ante España

William Saliba estaría fuera lo que resta del año | Reuters

La selección de Francia y el Arsenal recibirán un golpe en sus planes deportivos, luego de que William Saliba estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses. La lesión sufrida durante la semifinal de la Copa del Mundo 2026 ante España obligará al defensa central a someterse a cirugía, según informó el medio francés L’Equipe.

Este periodo de recuperación implicará que Saliba se pierda gran parte de la próxima temporada con el Arsenal, además de los compromisos que la selección francesa deberá afrontar en los próximos meses. La operación será clave para garantizar que el jugador pueda regresar a su nivel físico habitual.

Francia disputará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 frente a Inglaterra el próximo sábado 18 de julio. Este encuentro marcará la despedida de Didier Deschamps como director técnico del equipo nacional, y la ausencia de Saliba supondrá un cambio importante en la línea defensiva.

El defensa ha estado lidiando con molestias en la espalda durante todo el torneo. Por este motivo, quedó fuera de varias sesiones de entrenamiento, aunque logró mantenerse disponible para los partidos y fue titular en cada uno de ellos junto a Dayot Upamecano.

En el encuentro frente a España, Saliba mostró señales de que su condición física estaba comprometida. En un momento del partido, tiró el balón fuera del campo y se tendió sobre el césped, indicando que su espalda “no daba más” antes de ser sustituido. Este gesto anticipó la gravedad de la lesión que finalmente requerirá cirugía.

El Arsenal, por su parte, deberá reorganizar su defensa de cara al inicio de la temporada 2026-2027. Saliba se había consolidado como un jugador clave en la zaga del equipo inglés, por lo que su ausencia representa un desafío para la planificación de Mikel Arteta y su cuerpo técnico.

En la selección francesa, la lesión también afecta la rotación defensiva de cara al partido por el tercer lugar y los próximos compromisos internacionales. La presencia de Upamecano y otros centrales será más importante para cubrir la vacante dejada por Saliba en la línea defensiva.

El tiempo estimado de recuperación, entre cuatro y cinco meses, sitúa a Saliba fuera de acción durante el inicio de la nueva temporada europea y los primeros compromisos de Francia en el camino hacia las eliminatorias para futuros torneos. La cirugía y el seguimiento posterior serán determinantes para su retorno seguro al terreno de juego.

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