Gorriarán promete un Tigres competitivo a pesar de las bajas de Gignac y Correa

Tigres inicia el Apertura 2026 con la baja de Correa y el retiro de Gignac, pero mantiene la ambición de pelear por el título

Apertura 2026: Tigres enfrenta el inicio con bajas clave. Imago 7

Tigres enfrentará el inicio del Apertura 2026 con dos ausencias de peso que marcarán el arranque de la temporada. La inminente salida de Ángel Correa rumbo a River Plate y el retiro de André-Pierre Gignac representan un golpe deportivo y emocional para el plantel, aunque Fernando Gorriarán, capitán felino, reconoció que perder a dos referentes no es sencillo, especialmente por la relación cercana que ambos construyeron dentro del vestidor, pero confía en que el equipo tiene la capacidad para mantenerse competitivo.

“Sí, son bajas duras y son nombres importantes. Sin duda que en lo anímico y emocional nos pega un poco, porque más allá de la calidad, son grandes personas y tenemos una gran amistad con los dos. Sabemos lo que es André para la institución y para el fútbol mexicano, pero nos toca seguir adelante, competir y dar lo mejor de cada uno“, expresó en conferencia de prensa.

Gorriarán explicó que mantuvo varias conversaciones con Correa durante la pretemporada, aunque evitó revelar los motivos que llevaron al campeón del mundo a dejar el club.

“Todos sabemos la calidad de Ángel, es un jugador clase A. Somos compañeros de habitación y hablamos mucho durante la pretemporada sobre cómo se sentía y cómo veía la situación. Él me planteó su opinión, yo la mía, pero eso quedará en privado“, señaló.

El uruguayo subrayó que la prioridad ahora será fortalecer al grupo y respaldar a los futbolistas que asumirán un mayor protagonismo, destacando el nivel mostrado por Juan Brunetta en las últimas semanas.

“La idea es que no se sienta la falta de Ángel y buscar la manera de potenciar a todos los jugadores que tenemos. A Juan lo veo muy bien, hacía años que no lo veía en este nivel. Es momento de arroparlo, igual que a Rodrigo, a Dieguito y al resto del equipo. La responsabilidad es de todos“, comentó.

Además, Gorriarán evitó hablar de refuerzos y prefirió resaltar el compromiso de Nicolás Ibáñez con el equipo. “No me toca opinar sobre quién viene o quién no. Él sabe la responsabilidad que implica portar esta camiseta. Viene de jugar un Mundial y renunció a una semana de vacaciones para incorporarse con nosotros. Eso habla del profesional que es y de las ganas que tiene de ayudar al equipo. Ahora le toca demostrarlo en la cancha”, afirmó.

Finalmente, Gorriarán insistió en que, pese a las bajas, Tigres mantiene intacta la ambición de pelear por el campeonato. “Nos queda trabajar y seguir dando lo mejor. Este grupo tiene claro el compromiso que representa defender este escudo y vamos a competir para volver a poner a Tigres donde merece estar”.

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