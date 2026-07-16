Sebastián Abreu confirma que Gilberto Mora no estará para el inicio del Apertura 2026

El entrenador de los Xolos de Tijuana habló sobre el inicio del torneo y los cambios en su cuerpo técnico, que incluyen al papá de joven jugador mexicano

Gil Mora no estará en el inicio del Apertura 2026 | Imago 7

El torneo Apertura 2026 está por comenzar y el entrenador de los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, explicó las recientes modificaciones en el cuerpo técnico de su equipo y el papel que jugará Gilberto Mora, tanto en su proyección individual como en la dinámica del equipo.

El entrenador explicó la relevancia de contar con Mora en el proceso: “Él tiene vasta trayectoria en fuerzas básicas y nos permite conocer al detalle lo emocional, la personalidad y las características de los jugadores para saber dónde pueden ser mejor utilizados”, dijo en palabras a los medios.

Sobre la disponibilidad de Mora para los próximos partidos, Abreu aclaró que el jugador no estará para el encuentro inmediato, ya que viene de un período de descanso tras el Mundial: “Viene de 10 días de descanso para absorber todo lo vivido, y necesitamos una introducción de tres días para poder pensar en tenerlo disponible para el partido con León”.

El entrenador insistió en la necesidad de dar continuidad al desarrollo de Mora y mantener su preparación física y futbolística: “Tiene 17 años, sigue en desarrollo y en preparación, pero todos estos aspectos los tenemos contemplados para que pueda ingresar al campo y seguir dándonos alegrías”.

Abreu también destacó la integración del joven al equipo sin alterar la dinámica general: “Lo que hacemos es que sea parte del equipo y aprovechemos sus características individuales, asegurando que se mantenga el equilibrio entre el funcionamiento colectivo y el desarrollo de cada jugador”.

Abreu señaló que, pese a que algunos jugadores optaron por proyectos externos, como Bruno Silva, estas decisiones representan oportunidades de crecimiento: “Se quedó en Uruguay por un proyecto que se le presentó muy bueno y que también me pone contento porque cuando es para un compañero de trabajo crecer en base a lo que estaba realizando acá es espectacular y nunca voy a frenar a nadie”.

Entre las incorporaciones al cuerpo técnico destacó a Álvaro ‘Palito’ Pereira, exjugador de la selección uruguaya con experiencia en clubes europeos y sudamericanos: “Lo sumamos para que nos aporte toda su experiencia, conocimiento y seguir formando un gran grupo”. Además, mencionó cambios internos como la promoción de Carlitos Pinto como entrenador del E19 y la inclusión de Gil Mora, quien trabajará directamente en el seguimiento de los jugadores jóvenes: “Nos aporta muchísimo y necesitamos tener el conocimiento pleno de todos estos jugadores que estamos proyectando”.

Finalmente, el estratega uruguayo subrayó la importancia de proyectar a los jóvenes de manera responsable: “La carrera recién empieza, se viene otro proceso de selección y el fútbol no perdona. Todo lo conseguido es valorado, pero ahora hay que dar continuidad y mantener el rendimiento”.

Te puede interesar: