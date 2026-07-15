La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del noveno habitante?

La producción ya presentó a ocho celebridades y ahora prepara el anuncio del noveno habitante

Quién será el noveno habitante de La Casa de los Famosos | @LaCasaFamososMx

La expectativa alrededor de La Casa de los Famosos México 2026 continúa en aumento a pocos días de su estreno. La producción ya presentó a ocho celebridades y ahora prepara el anuncio del noveno habitante, cuya identidad comenzó a generar especulaciones después de la publicación de un nuevo video con pistas visuales.

El promocional incluye imágenes de un desierto, dinero, joyas, helicópteros, un automóvil de lujo y una figura con una kufiya. Estos elementos llevaron a varios seguidores a relacionar el avance con Massad, influencer de origen árabe, aunque su participación todavía no ha sido confirmada por Televisa.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del noveno habitante de La Casa de los Famosos México?

La identidad del noveno integrante será revelada este miércoles 15 de julio de 2026 a las 20:28 horas, tiempo del centro de México. Galilea Montijo encabezará el anuncio mediante las señales y plataformas oficiales del programa.

La producción mantiene una estrategia de presentaciones graduales antes del estreno. Hasta ahora se ha informado que la casa contará con 15 participantes, aunque entre los seguidores existe la posibilidad de que aparezca un habitante sorpresa durante la primera gala y el total llegue a 16.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, los ocho habitantes anunciados oficialmente son:

La argentina Flor Vigna fue la incorporación más reciente. La cantante, actriz y bailarina se sumó a un elenco conformado por figuras de la televisión, la música, las redes sociales y el entretenimiento.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo regresará como conductora principal de las galas de esta temporada. Estará acompañada por Diego de Erice y Odalys Ramírez, quienes participarán en las emisiones relacionadas con nominaciones, posicionamientos y eliminaciones.

Las pre y postgalas estarán a cargo de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, mientras que Marie Claire Harp se encargará de la conducción y cobertura digital, con entrevistas, reacciones y contenidos complementarios del reality.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La nueva temporada comenzará el domingo 26 de julio de 2026. Ese día, los habitantes ingresarán oficialmente a la casa y comenzará la convivencia que será seguida mediante las galas televisivas y la señal continua en internet.

La hora exacta de la primera gala deberá confirmarse en la programación oficial de Televisa, aunque se espera que el estreno ocupe el horario estelar dominical de Las Estrellas.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas principales podrán verse por Las Estrellas, mientras que las emisiones diarias estarán disponibles a través de Canal 5. ViX tendrá la cobertura digital y ofrecerá la transmisión de la casa durante las 24 horas, los siete días de la semana.

La revelación del noveno habitante también estará disponible por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México, donde se publicarán las pistas, anuncios y reacciones previas al estreno.

Te puede interesar: