Atlético de San Luis vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 1

El campeón del fútbol mexicano debuta en el torneo de visitante ante los potosinos

¿Cuándo juegan San Luis vs Cruz Azul y qué canal lo pasa? | Claro Sports

El campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul, debuta en el nuevo torneo esta semana visitando al Atlético de San Luis en la capital potosina, en partido programado para el viernes 17 de julio.

La Máquina inicia la defensa del título con Joel Huiqui ya sin la etiqueta de interino con la que asumió el puesto en la última jornada del Clausura 2026 y que ayudó al equipo a retomar el camino para terminar el campeonato con la décima en La Noria. Su primer rival es el Atlético de San Luis, un equipo que lleva tres torneos sin calificar a la Liguilla o al Play In y buscará sumar en casa para pelear por esos primeros puestos de la tabla en el nuevo torneo del fútbol mexicano que inicia en plena recta final del Mundial.

Fecha, horario y dónde ver el Atlético de San Luis vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

La Máquina debuta en el segundo día del Apertura 2026. La Liga MX vuelve el jueves 14 de julio, con dos partidos, dejando al campeón del fútbol mexicano para el primer viernes de la temporada.

El partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul está programado para este viernes 17 de julio, con el silbatazo inicial en el Estadio Libertad Financiera programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables del Atlético de San Luis vs Cruz Azul para la jornada 1 de la Liga MX 2026

Como el torneo mexicano inicia en la recta final del Mundial, los jugadores convocados por sus selecciones son la gran duda para este cotejo: Erik Lira y Willer Ditta. México quedó fuera el 5 de julio y Colombia lo hizo par de días después, lo que reduce el tiempo de preparación para ambos futbolistas de cara a este nuevo torneo.

Cruz Azul solo ha hecho dos fichajes, que apuntarían a ser jugadores de recambio, no titulares: Juan José Calero y Alan Montes. Por el Atlético de San Luis, además del nuevo entrenador, Diego Mejía, solo tienen una alta, Rafa Llorente.

SAN LUIS: Andrés Sánchez; Román Torres, Juanpe, Eduardo Águila, Aldo Cruz, David Rodríguez, Roberto Meraz, Oscar Macías, Benjamín Galdames, Joao Pedro, Sebastián Salles-Lamonge.

Andrés Sánchez; Román Torres, Juanpe, Eduardo Águila, Aldo Cruz, David Rodríguez, Roberto Meraz, Oscar Macías, Benjamín Galdames, Joao Pedro, Sebastián Salles-Lamonge. CRUZ AZUL: Kevin Mier, Omar Campos, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, Andrés Montaño, José Paradela, Luka Romero, Christian Ebere.

Antecedentes y últimos resultados del Atlético de San Luis vs Cruz Azul en la Liga MX

Desde que el Atlético de San Luis se sumó a la Liga MX en 2019, hay 14 antecedentes entre este equipo y Cruz Azul. La Máquina domina el historia, con 9 victorias, 2 empates y 3 triunfos de los potosinos; de hecho, los celestes solo tienen una derrota en los últimos ocho juegos. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Jornada 10 Clausura 2026: Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis

3-0 Atlético de San Luis Jornada 4 Apertura 2025: Atlético de San Luis 1-2 Cruz Azul

Jornada 12 Clausura 2025: Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis

3-0 Atlético de San Luis Jornada 8 Apertura 2024: Atlético de San Luis 3-1 Cruz Azul

3-1 Cruz Azul Jornada 6 Clausura 2024: Cruz Azul 3-0 Atlético de San Luis

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

Pese a ser visitantes, Cruz Azul es favorito para ganar en la jornada 1 de la Liga MX. El triunfo de la Máquina paga -110 en los momios de Caliente.mx, consultados el miércoles por la mañana. El empate tiene línea de +265 y +280 para la victoria del Atlético de San Luis.

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