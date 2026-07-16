Messi y Argentina descubren el acordeón de Pickford para una posible tanda de penales

Al término del partido de las semifinales los jugadores de la albiceleste se vieron sorprendidos por la información que tenía el arquero inglés

Argentina encuentra el acordeón de Pickford | Foto por THOMAS COEX / AFP

La selección de Argentina vivió un momento particular después de conseguir su clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta. Mientras los futbolistas celebraban con los aficionados y compartían el festejo sobre el campo, un integrante del cuerpo técnico encontró un objeto que rápidamente llamó la atención del grupo.

Marcelo D’Andrea, masajista del equipo argentino, localizó una botella perteneciente al arquero inglés Jordan Pickford. En ella estaba adherida una hoja con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una eventual tanda de penales, incluyendo referencias sobre las zonas habituales de remate de cada jugador.

Las cámaras captaron el momento en que D’Andrea mostró el hallazgo a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán argentino observó detenidamente el contenido mientras intentaba interpretarlo junto a sus compañeros.

Lionel Messi and the Argentine players looking at Pickford’s water bottle which had notes of where they would shoot their penalty kicks.



Wait for Messi’s reaction. 😭😭pic.twitter.com/jNqeEr3Kdg — MC (@CrewsMat10) July 16, 2026

Minutos después se sumó Enzo Fernández, quien aparentemente identificó rápidamente su nombre en la lista. El mediocampista reaccionó con una sonrisa y un gesto de alivio por no haber tenido que llegar a una definición desde los once pasos. Más tarde, el preparador físico del equipo albiceleste subió una foto de la botella con un mensaje que decía: “Lástima no teníamos los mismos planes”.

La botella de Pickford | Instagram

La relación entre los futbolistas argentinos y Pickford había tenido varios cruces durante el partido. El arquero inglés celebró de manera efusiva el gol de Anthony Gordon, mientras que, tras el empate argentino, Cristian Romero respondió celebrando cerca del guardameta británico.

Con el pase asegurado a la final, el episodio de la botella se convirtió en una de las imágenes más comentadas del cierre de la noche en Atlanta, antes de que Argentina se enfoque en el duelo por el título frente a España.

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