Lionel Messi disfruta el pase de Argentina a la final del Mundial 2026: “¡Impresionante! Es un día increíble”

La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra y se enfrentará a España con la ilusión de obtener el bicampeonato

Messi se rinde ante Argentina y van por el bicampeonato. | IMÁGENES vía Reuters

Lionel Messi no pudo ocultar su felicidad después de que Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, resultado que colocó a la Albiceleste en el partido por el título por segunda edición consecutiva.

El encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que estuvo abajo en el marcador hasta los minutos finales. Sin embargo, los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez completaron la remontada argentina.

Messi participó en las acciones decisivas del encuentro y, después del silbatazo final, destacó el carácter mostrado por sus compañeros para mantenerse en competencia y buscar el resultado hasta el último momento.

“Sí, la verdad que increíble. Increíble todo lo que viene haciendo este grupo y una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza y de fútbol, porque lo fuimos también con juego y con paciencia”, declaró el capitán argentino. “Aunque era un partido de fútbol, desde que sonó el himno nacional vivimos algo especial”.

Messi destaca el carácter de Argentina ante Inglaterra

El futbolista también resaltó la continuidad de una generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y que ahora tendrá la oportunidad de defender su corona. Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva y buscará convertirse en la primera selección bicampeona desde Brasil en 1958 y 1962.

“Increíble, como venimos diciendo durante todo este Mundial, todo lo que consiguió este grupo y meterse en una final del mundo otra vez, seguida. La verdad que feliz por todo lo que venimos haciendo; este equipo nunca los defraudará”, agregó Messi tras la victoria.

El capitán reconoció que enfrentar a Inglaterra representaba un compromiso distinto por los antecedentes existentes entre ambas selecciones. Argentina volvió a superar al conjunto inglés en una Copa del Mundo y mantuvo con vida su objetivo de conquistar la cuarta estrella de su historia.

“Impresionante. La verdad que hoy fue un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra, con lo que eso significa, y más por una final del mundo”, explicó.

Messi señaló que el plantel conocía la importancia que tenía el encuentro para los aficionados argentinos. Por esa razón, la clasificación fue celebrada como una nueva muestra de la capacidad del grupo para responder en partidos de eliminación directa.

“No fue una victoria cualquiera: el pueblo argentino la anhelaba con todas sus fuerzas. Era un partido que queríamos ganar, queríamos darle esta alegría a la gente y meternos también en la final del mundo, a los aficionados les digo lo mismo que dije en Qatar, disfrútenlo”, sostuvo el delantero.

Leo anticipa una final pareja contra España

Argentina se enfrentará a España el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. La Albiceleste buscará el bicampeonato y su cuarto título mundial, mientras que el conjunto español intentará levantar su segunda Copa del Mundo.

Messi reconoció que conoce la propuesta futbolística de España y a varios integrantes de su plantel. Además, mencionó el vínculo que mantiene con el Barcelona, club en el que se formó y desarrolló la mayor parte de su carrera.

“Sí, una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, que tiene una filosofía de fútbol con la que lleva muchísimos años jugando de esta manera”, comentó.

“Conozco a los jugadores también, me he enfrentado a ellos y los sigo. Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo. Así que será un partido especial, una final del mundo y, obviamente, imagino que va a ser todo muy igualado”, concluyó.

Argentina llegará al partido decisivo con la posibilidad de conseguir algo que ninguna selección logra desde hace 64 años: defender exitosamente el título de campeona del mundo. Para Messi, la final también representa una nueva oportunidad de ampliar el ciclo de conquistas iniciado por la Albiceleste en los últimos años.

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