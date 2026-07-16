¿Qué es el Football Video Support y cómo funcionará en Guatemala?

El objetivo de estas jornadas fue comprobar el funcionamiento del sistema y avanzar en la preparación de quienes participarán en su utilización.

Guatemala vive una renovación en el arbitraje | X: @fedefut_oficial

El arbitraje del fútbol guatemalteco podría experimentar un cambio importante en el Torneo Apertura 2026. La Liga Nacional continúa con el proceso para incorporar el Football Video Support (FVS), una herramienta desarrollada por la FIFA que busca ofrecer respaldo tecnológico a los jueces en acciones puntuales del juego. Como parte de ese camino, se realizaron pruebas técnicas junto al Departamento de Arbitraje de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG).

El objetivo de estas jornadas fue comprobar el funcionamiento del sistema y avanzar en la preparación de quienes participarán en su utilización. Árbitros, personal técnico y representantes de los clubes recibieron instrucciones sobre el protocolo que deberá seguirse durante los encuentros oficiales si finalmente el FVS entra en operación desde el comienzo del nuevo campeonato.

El FVS ofrece un modelo diferente al VAR

Aunque ambos sistemas buscan ayudar a los árbitros, el Football Video Support tiene una estructura distinta al Video Assistant Referee. La principal diferencia es que no existe una cabina con oficiales revisando continuamente todas las jugadas del partido. Esto reduce la infraestructura necesaria y simplifica el proceso de aplicación.

Las revisiones solo se realizan cuando el árbitro considera necesario volver a observar una acción o cuando un equipo solicita una intervención dentro de las posibilidades que contempla el reglamento. En cualquiera de los casos, el juez se dirige a un monitor ubicado junto al campo para analizar las imágenes antes de emitir su decisión definitiva.

La propuesta fue creada por la FIFA pensando en federaciones y competiciones que todavía no cuentan con los recursos suficientes para implementar un sistema VAR completo. De esta manera, el organismo busca ampliar el acceso a la asistencia por video sin exigir una inversión tan elevada en equipamiento y operación.

Las pruebas efectuadas en el estadio Cementos Progreso permitieron verificar tanto el aspecto técnico como la coordinación entre los diferentes integrantes del operativo. Cada simulación sirvió para ajustar procedimientos y familiarizar a los árbitros con una dinámica distinta a la que han utilizado hasta ahora.

Si el cronograma previsto se cumple, el Apertura 2026 marcará el estreno oficial del Football Video Support en la Liga Nacional. Su incorporación abriría una nueva etapa para el arbitraje local, con una herramienta destinada a ofrecer mayor respaldo en decisiones que pueden modificar el desarrollo de un partido.

Más allá de la tecnología, el éxito del sistema dependerá de la preparación de los árbitros y del cumplimiento de los protocolos establecidos. Por ello, las capacitaciones continuarán antes del inicio de la competencia, con la intención de que el FVS pueda integrarse de forma ordenada al fútbol profesional de Guatemala.

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