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Cruz Azul se aleja de Chivas en títulos oficiales en el fútbol mexicano

Publicado por Redacción Claro Sports

La Máquina sumó un nuevo cetro a sus vitrinas y ahora ya tiene más ventaja sobre Guadalajara y sólo se ubica por detrás de las Águilas del América

Cruz Azul | Imago 7
Cruz Azul supera a Chivas en títulos oficiales. | Imago 7

La Máquina celeste de la Cruz Azul se convirtió en el campeón absoluto del futbol mexicano al vencer a Toluca 3-1 en duelo disputado en Carson California. Este nuevo cetro para los celestes, lo deja en 28 trofeos llevados a sus vitrinas a lo largo de su historia, con lo cual ya es el segundo máximo ganador en el futbol mexicano.

El vigésimo octavo título de Cruz Azul en su historia llegó con el Campeón de Campeones, el cual lo consagró como el monarca de la temporada 2025-26. Este cetro le da ventaja de dos sobre Guadalajara, equipo con el cual hasta hace apenas dos meses estaba empatado. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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