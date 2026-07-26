Tour de Francia 2026, etapa 21: lo mejor de Isaac del Toro hoy 26 de julio

El Tour de Francia llega a su fin con un recorrido en la capital francesa que verá al ciclista mexicano confirmar su tercer lugar general

¡Revive los momentos que marcaron la etapa 21 del Tour de Francia 2026 este domingo 26 de julio! La etapa 21 del Tour de Francia 2026 marcará el cierre de la competencia este domingo 26 de julio con un recorrido de 132.5 kilómetros entre Thoiry y París. La jornada final será completamente llana y tendrá como punto de llegada la tradicional meta ubicada en los Campos Elíseos.

El último capítulo del Tour recuperará el histórico final parisino después de una edición marcada por las etapas de montaña y los duelos por la clasificación general. Aunque será una jornada pensada para los velocistas, el trazado contará con un circuito urbano que puede generar movimientos antes del sprint final.

Los ciclistas deberán completar tres pasos por la Côte de la Butte Montmartre, una subida adoquinada de 1.1 kilómetros con una pendiente media del 5.9%. El último ascenso estará situado a 10.3 kilómetros de la meta, antes del cierre en la avenida más reconocida de París, donde se celebrará al campeón del Tour de Francia 2026.

Te puede interesar