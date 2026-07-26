Germán Berterame recibe el alta y regresa a casa tras pasar la noche en el hospital

El delantero del Inter Miami sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz; aún se desconoce cuándo regresará a las canchas

Berterame sale del hospital; no se sabe cuándo volverá a las canchas. | Imago 7

Germán Berterame recibió el alta hospitalaria este domingo 26 de julio y regresará a casa después de pasar la noche bajo observación en el Hospital General de Montreal. El delantero de Inter Miami fue trasladado al centro médico tras el golpe que sufrió durante el partido ante CF Montréal, correspondiente a la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Inter Miami publicó una actualización médica en la que informó que el futbolista se encuentra bien. Berterame sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz como consecuencia del impacto, pero no tendrá que permanecer internado.

El club explicó que el atacante comenzará su proceso de recuperación durante los próximos días bajo la supervisión del cuerpo médico. Por ahora, no existe una fecha establecida para que vuelva a los entrenamientos o pueda participar en un partido. Su evolución determinará el momento en el que recibirá autorización para retomar la actividad física.

“Berterame se encuentra bien. Hoy recibió el alta hospitalaria y regresa a casa tras pasar la noche en observación en el Hospital General de Montreal. Sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz a consecuencia del fuerte golpe recibido durante el partido. En los próximos días comenzará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Club. Su evolución determinará el plazo para su regreso a la actividad física”, se lee en el comunicado publicado por el Inter Miami.

La acción ocurrió cerca del minuto 70 del encuentro disputado el sábado 25 de julio en el Stade Saputo. Berterame intentó disputar un balón dentro del área y tuvo un contacto con el defensa Efraín Morales. El seleccionado mexicano cayó sobre el césped y sus compañeros solicitaron la entrada de los servicios médicos.

Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.



🎥: Apple TV pic.twitter.com/eJzvU40LhA — Andy Coronado (@andystake88) July 26, 2026

El delantero permaneció varios minutos sobre el terreno de juego antes de salir del estadio en una ambulancia. El personal médico decidió trasladarlo al Hospital General de Montreal para realizarle estudios y mantenerlo bajo observación durante la noche.

La jugada terminó con un penal a favor de Inter Miami. Luis Suárez tomó el balón y convirtió el cobro que definió el triunfo por 1-0 del conjunto de Florida. Después de la anotación, el delantero uruguayo levantó la camiseta número 19 de Berterame como muestra de apoyo a su compañero.

El resultado representó la sexta victoria consecutiva de Inter Miami en la MLS. El equipo llegó a 37 puntos tras registrar 11 triunfos, cuatro empates y dos derrotas en la campaña. La institución quedó a dos unidades del liderato del Supporters’ Shield después del encuentro en Montreal.

Berterame suma siete goles y cinco asistencias durante su primera temporada en la MLS. El delantero llegó a Inter Miami en enero de 2026 procedente de Rayados de Monterrey y ocupa una plaza de jugador designado en la plantilla.

Inter Miami no informó si el atacante podrá estar disponible para el partido del sábado 1 de agosto contra Columbus Crew. El equipo esperará los resultados de su recuperación antes de tomar una decisión sobre su regreso a las prácticas y a la competencia.

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