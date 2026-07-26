Guido Pizarro acepta y reconoce los abucheos de la afición tras el empate de Tigres ante San Luis

Los felinos siguen sin poder ganar en las primeras dos fechas del torneo, luego de caer en Tijuana en la frontera y empatar en su debut en el Volcán

Los Tigres no pudieron ganar en casa ante su afición | Imago7

Tigres dejó escapar la ventaja en los minutos finales y terminó con un empate 2-2 ante Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, resultado que provocó los abucheos de la afición al término del encuentro, ya que no han podido ganar en las dos fechas que se han jugado en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Lejos de cuestionar la reacción de la tribuna, el director técnico Guido Pizarro reconoció que el equipo quedó a deber en su presentación como local, aunque consideró que por momentos fue superior a su rival y generó oportunidades para ampliar la ventaja.

“Creo que la gente está en su derecho. Todos queríamos regalarle un triunfo en el primer partido como local y no lo pudimos conseguir. Ahora hay que darle vuelta a la página, trabajar y buscar esa victoria lo más pronto posible.

“No fue el resultado que queríamos. Creo que, por momentos, fuimos superiores; en otros, el partido fue parejo y el rival también hizo su tarea. Tuvimos algunas oportunidades para ampliar la ventaja, pero después ellos lograron el empate. Somos conscientes de que no era lo que queríamos y ahora toca mejorar”, comentó en conferencia de prensa.

Los auriazules aún no conocen la victoria después de las dos primeras jornadas del torneo y, además, han recibido cinco goles, una cifra que el estratega buscará reducir de cara a la visita frente a Querétaro en la jornada 3.

Por otra parte, Pizarro elogió a Nahuel Guzmán, quien recientemente fue reconocido con el Balón de Oro de la Liga MX como mejor portero. Con lo que el guardameta argentino se mantiene haciendo historia con la institución regiomontana.

“Como digo siempre, creo que es de lo mejor que ha venido a esta liga. Los números y las estadísticas lo respaldan. Es una persona que aporta muchísimo valor a nuestro club y también a la Liga MX”, concluyó.

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