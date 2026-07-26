Internacional de Bogotá vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: ¡Jhon Murillo se va lesionado!

El Estadio Nemesio Camacho El Campín recibe un duelo que se antoja parejo y con muchas novedades en las plantillas.

Inter Bogotá vs América | Vizzor

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy, 26 de julio de 2026?

Este partido se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este domingo, 26 de julio, a las 2:00 p.m. La transmisión solamente estará en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La manera de acceder con una conexión a internet vía streaming será con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Alineaciones Internacional de Bogotá vs América de Cali: así salen a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Internacional de Bogotá: Kevin Cataño; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Cristian Dájome, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti.

América de Cali: Jean Fernandes; Thormar Hurtado, Cristian Tovar, Dany Rosero, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Yeison Guzmán; Jan Lucumí, Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga BetPlay 2026-II? Pronósticos IA

Se consultó con Gemini y respondió lo siguiente:

“Para el duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, América de Cali parte como el favorito principal a llevarse la victoria, impulsado por la jerarquía de su plantilla y la necesidad de dar un golpe de autoridad tras los altibajos del torneo anterior. Las proyecciones de los modelos analíticos respaldan esta condición de candidato apoyándose en el antecedente directo del arranque de la Liga 2026-I, donde el conjunto escarlata superó de forma contundente 3-0 a la escuadra bogotana. El mayor volumen ofensivo y la profundidad en las variantes del equipo caleño le otorgan una ventaja estadística clara en las estimaciones previas.

Por su parte, Internacional de Bogotá afronta el compromiso con el beneficio de la localía en el estadio El Campín y la incorporación de nuevos refuerzos bajo la dirección técnica de Ricardo Valiño. Si bien las condiciones climáticas de la capital y un esquema táctico enfocado en el orden defensivo pueden complicar el trámite para el visitante, la falta de acoplamiento del renovado plantel capitalino representa un factor adverso frente a la exigencia de un rival de mayor peso. En consecuencia, los pronósticos de inteligencia artificial posicionan a América de Cali con la mayor probabilidad de triunfo, dejando el empate como una posibilidad secundaria y una victoria local como la variante menos probable”.

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