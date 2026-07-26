¿Cruz Azul frenará a Messi? La Máquina va por la Campeones Cup

Cruz Azul se enfrentará al Inter Miami el próximo 16 de septiembre en la Campeones Cup 2026, tras haber ganado el Campeón de Campeones de la Liga MX

Inter Miami se medirá al Cruz Azul | Reuters/Imago 7

Cruz Azul tendrá un nuevo compromiso internacional después de conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX. La Máquina se medirá al Inter Miami el próximo 16 de septiembre en la Campeones Cup 2026, torneo que reúne a los representantes de las dos principales ligas de Norteamérica.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami, donde el conjunto dirigido por Joel Huiqui buscará añadir otro trofeo a su calendario. Del otro lado estará el club de Lionel Messi, que obtuvo su clasificación como campeón de la Major League Soccer.

La Campeones Cup se juega a partido único y enfrenta al ganador de la MLS con el representante de la Liga MX. Cruz Azul consiguió su lugar luego de derrotar 3-1 al Toluca en el Campeón de Campeones, resultado que le permitió asegurar el boleto para la edición de 2026.

Inter Miami, por su parte, llegará como monarca del futbol estadounidense. El equipo de Florida tendrá la ventaja de disputar el encuentro en casa debido a los criterios establecidos para esta competencia.

El reglamento señala que el campeón de la MLS funge como anfitrión, como ha ocurrido desde la creación del torneo. Por ese motivo, Cruz Azul deberá viajar a Miami para definir el título frente al equipo estadounidense. El partido representará otra oportunidad para que La Máquina mantenga su presencia en competencias internacionales durante el segundo semestre del año. El club también tiene compromisos en el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

Joel Huiqui señaló después del título ante Toluca que el plantel afrontará cada torneo de manera progresiva. El entrenador indicó que el equipo debe mantener el trabajo interno y la competencia por los lugares en la alineación.

La Liga MX llega a la edición de 2026 como poseedora del trofeo. Toluca ganó la Campeones Cup de 2025 después de superar como visitante al LA Galaxy y ahora Cruz Azul intentará conservar el título del lado mexicano.

Desde su primera edición, la competencia ha tenido cinco campeones diferentes. Tigres es el único club que ha levantado el trofeo en dos ocasiones, luego de imponerse en 2018 y 2023. Atlanta United ganó en 2019, Columbus Crew lo hizo en 2021 y New York City FC obtuvo la edición de 2022. América conquistó el torneo en 2024, mientras que Toluca se quedó con el campeonato en 2025.

Todos los campeones de la Campeones Cup

Cruz Azul buscará convertirse en el quinto equipo mexicano en ganar la Campeones Cup y prolongar la racha de la Liga MX frente a la MLS. El duelo ante Inter Miami también marcará un nuevo capítulo entre clubes de ambos campeonatos.

2018: Tigres UANL

2019: Atlanta United FC

2021: Columbus Crew

2022: New York City FC

2023: Tigres UANL

2024: Club América

2025: Toluca FC

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