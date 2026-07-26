¡La amistad se roba el Tour de Francia! Isaac del Toro y Tadej Pogacar dejan una postal para el recuerdo

El UAE Team Emirates, con Isaac Del Toro y Tadej Pogacar, cerró el Tour de Francia con un abrazo que se llevó las portadas de la prensa internacional

El abrazo del UAE Team Emirates en el Tour de Francia | Reuters

Tadej Pogacar e Isaac del Toro se convirtieron en los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026, no sólo por su resultado deportivo a lo largo de las 21 etapas de la competencia, sino también por la amistad que ambos consolidaron durante la carrera y que les permitió subir juntos al podio gracias al trabajo de equipo. Tras el final de la prueba, todos los integrantes del UAE Team Emirates se fundieron en un abrazo que quedó como una de las imágenes más representativas después de tres semanas de intenso esfuerzo sobre la bicicleta.

Después de la actividad de la etapa 21 de este domingo 26 de julio en la meta de los Campos Elíseos, en París, los siete integrantes del UAE Team Emirates recorrieron las calles parisinas tomados de los brazos, en una imagen que dio la vuelta al mundo del ciclismo y que confirmó el dominio de una escuadra que parece convertirse en el rival a vencer de cara a las próximas temporadas.

La celebración tuvo motivos de sobra. Tadej Pogacar conquistó su quinto Tour de Francia gracias a su talento y a la forma en la que administró cada momento de la carrera, aunque parte de ese éxito también pasó por el trabajo silencioso de Isaac del Toro, quien respaldó al esloveno durante toda la competencia. Pogi completó la prueba con un tiempo acumulado de 73:56:26 horas y terminó con una ventaja de 6:26 minutos sobre Remco Evenepoel.

El esloveno tampoco quiso quedarse con todo el protagonismo. A lo largo de las 21 etapas también colaboró para que Isaac del Toro asegurara el maillot blanco como el mejor ciclista joven del Tour de Francia y alcanzara la tercera posición de la clasificación general, un resultado histórico para el ciclismo mexicano que confirma al pedalista de Ensenada como una realidad dentro del pelotón internacional.

Tadej Pogacar and his UAE Team Emirates-XRG team-mates ride side-by-side in the final stage of the Tour de France 💛 pic.twitter.com/6ngm7Pk3yY — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 26, 2026

La última etapa tuvo que reducirse a 89 kilómetros debido a la movilización de las fuerzas de seguridad por la ola de incendios que afectó a Francia durante los últimos días. Aun así, la modificación del recorrido no impidió la celebración del UAE Team Emirates, que cerró la edición como el equipo más fuerte del mundo en una jornada que, pese al tradicional pacto de caballeros para no atacar a los líderes de la clasificación general, permitió disfrutar con tranquilidad el cierre de tres semanas de competencia.

La amistad entre Tadej Pogacar e Isaac del Toro ya había mostrado señales en competencias anteriores, pero terminó por fortalecerse de forma pública durante este Tour de Francia. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el campeón esloveno abrazó una bandera de México en respuesta al reconocimiento de la afición por el respaldo que brindó a ‘Torito‘, un gesto que reflejó la relación que ambos construyeron dentro del UAE Team Emirates y que dejó una de las postales más memorables de la edición 2026.

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