Leon Slater conserva el Campeonato Mundial de TNA tras vibrante duelo ante Trey Miguel en Destination X

El exintegrante de The Rascalz ofreció un gran encuentro y por momentos se vio superior al campeón, sin embargo el inglés impuso su calidad y experiencia

Slater reconoció el esfuerzo de Miguel tras el combate

Leon Slater y Trey Miguel no defraudaron en lo absoluto en la pelea estelar de Destination X de TNA. ‘El Más Joven al Mando’ se encontró con un exintegrante de ‘The Rascalz’, con deseo, ímpetu y corazón; y por momentos vio en peligro su reinado. A pesar de ello el monarca logró imponer condiciones y retuvo el Campeonato Mundial de la empresa. El combate tuvo intercambios de golpes, maniobras aéreas y varios intentos de cuenta que no llegaron a tres, hasta que Slater encontró el momento para cerrar la lucha.

El enfrentamiento comenzó con ambos luchadores mostrando respeto y estrechando las manos antes de la campana. Slater tomó la iniciativa con un candado al brazo, golpes contra las cuerdas y un Handspring Back Elbow Strike, mientras Miguel respondió con un Dropkick y ataques dirigidos al campeón.

Miguel consiguió llevar el ritmo a su terreno con un German Suplex y un Moonsault, pero Slater respondió con un Cutter varios minutos después. Ambos continuaron intercambiando maniobras y llegaron a tener oportunidades de victoria después de un Styles Clash de Slater y distintas cuentas de Miguel, aunque ninguna superó la cuenta de dos.

El combate continuó con ambos utilizando las cuerdas y las alturas del cuadrilátero. Miguel conectó un Poisonrana y un Rolling Trey, mientras Slater respondió con un Neckbreaker. Más adelante, Miguel llevó al campeón hacia las escaleras metálicas después de una maniobra desde las cuerdas, pero Slater regresó al ring antes de que terminara la cuenta.

En los minutos siguientes, Trey Miguel consiguió conectar un Meteora desde el esquinero y un Lightning Spiral fuera del ring, mientras Slater respondió con una llave Single-Legged Boston Crab. Los dos regresaron al cuadrilátero y continuaron intercambiando golpes y patadas, sin que ninguno lograra mantener el control durante mucho tiempo.

El cierre llegó después de que Miguel buscara nuevamente el Meteora. Slater evitó la maniobra y conectó una patada al rostro. El campeón aprovechó la posición para subir al esquinero y ejecutar un Swanton 450 sobre Trey Miguel, con el que consiguió la cuenta de tres, ante la algarabía de todos los presentes en el Edmonton EXPO Centre de Canadá.

Con la victoria, Leon Slater retuvo el Campeonato Mundial de TNA y cerró Destination X como campeón. Después del combate, Slater y Miguel volvieron a estrecharse las manos como muestra de respeto por el enfrentamiento que protagonizaron.

Destination X | Otros resultados

La función TNA Destination X 2026 comenzó con una serie de combates que dejaron definidas oportunidades titulares, un resultado sin ganador y al campeón de la World X Cup. La actividad en Edmonton arrancó con el Ultimate X de Knockouts por una oportunidad al Campeonato Mundial de la división. Tasha Steelz, M by Elegance, Heather by Elegance, Shotzi Blackheart, Kiera Hogan y Shayna Baszler buscaron alcanzar el objetivo suspendido sobre el ring. Después de varios intentos de ascenso y enfrentamientos sobre las estructuras, Steelz consiguió hacerse con la victoria y obtuvo el derecho a retar por el título de la división, en manos de Indi Hartwell.

Posteriormente, Matt Hardy y Joseph Sawyer se enfrentaron en una lucha sin descalificación. Ambos utilizaron sillas, mesas y botes de basura durante el combate, que también se trasladó fuera del cuadrilátero. Hardy consiguió resistir los ataques de Sawyer y cerró el enfrentamiento con tres Twist of Fate consecutivos, incluido uno con una silla alrededor del cuello de su rival, para conseguir la cuenta de tres.

La World X Cup quedó definida, con un combate de eliminación entre Fabian Aichner, The Home Town Man, Ricky Sosa, Amir Jordan y Jason Hotch. Jordan y Home Town Man fueron los primeros eliminados, mientras que Hotch también quedó fuera después de una maniobra de Aichner. La lucha terminó con Ricky Sosa y Fabian Aichner como los dos últimos participantes. El representante de Bélgica consiguió conectar el Headshot y logró la cuenta de tres para quedarse con el triunfo en la World X Cup.

La cuarta lucha enfrentó a Mustafa Ali y Frankie Kazarian por el Call Your Shot Trophy, propiedad que Kazarian puso en juego. El combate terminó sin resultado después de que ambos empujaran al árbitro, quien decidió detener la lucha. La situación continuó después del campanazo, cuando Ali atacó a Kazarian con el martillo de la campana y una silla. Más tarde, Ali tomó el micrófono y afirmó que merece disputar el Campeonato Mundial de TNA.

Finalmente, la cartelera nos ofreció el Ultimate X varonil, por una oportunidad al Campeonato de la X-Division, con Joe Alonzo, John Skyler, KC Navarro, Cedric Alexander, AJ Francis, y la sorpresiva llegada de TJP, a orden expresa del Director de Autoridad, Santino Marella. Los seis luchadores buscaron alcanzar la X suspendida sobre el ring, mientras AJ Francis utilizó su poder físico para detener varios ascensos. En el cierre, KC Navarro consiguió desenganchar la X, a pesar de la intervención de su excompañero en First Class, y aseguró la victoria, por lo que obtuvo una oportunidad por el Campeonato de la X-Division, en posesión de Amazing Red.