¡Puebla volvió a soñar! Las leyendas del América y Atlético reviven sus años de gloria

El Atlético de Madrid ganó en el Estadio Cuauhtémoc, pero la verdadera historia la escribieron los ídolos de distintas generaciones

Blanco durante el juego de leyendas | Imago7

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla abrió una puerta a los recuerdos. Cuauhtémoc Blanco volvió a tocar el balón con la camiseta del América, David Villa recuperó el gesto de goleador y Oribe Peralta encontró otra vez las redes en un encuentro que reunió a figuras de dos clubes. El Atlético de Madrid ganó 3-1, pero el resultado quedó acompañado por imágenes de futbolistas que marcaron distintas generaciones y regresaron para compartir la cancha.

La llamada Noche de Leyendas reunió a Adolfo Ríos, Germán Villa, Miguel Layún, Claudio ‘Piojo’ López y Luis ‘Matador’ Hernández entre los referentes azulcremas, mientras Raúl García, David Villa, Diego Godín y Juanfran figuraron en la convocatoria del Atlético. Más que una revancha entre instituciones, el partido ofreció la oportunidad de volver a ver gestos, pases y celebraciones que los aficionados conocieron durante años en la Liga MX y el fútbol europeo.

Cuauhtémoc Blanco y David Villa demuestran que el talento no se retira

Apenas a los tres minutos, Raúl García abrió el marcador con un remate raso después de un pase retrasado, ante Adolfo Ríos. David Villa también avisó con un disparo al travesaño y, al minuto 15, firmó el segundo: superó al ‘Maza’ Rodríguez y elevó el balón sobre el portero para el 2-0. El ‘Guaje’ volvió a celebrar en suelo mexicano y recordó por qué fue una de las figuras del fútbol español.

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Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco recordó que el talento no desaparece con el paso de los años. El histórico número 10 intentó llevar los ataques del América, repartió balones y colocó un centro que el ‘Maza’ Rodríguez remató de cabeza, pero Miguel Ángel Moyá evitó el descuento. Cada intervención de Blanco fue un guiño a la etapa en la que su creatividad convirtió los partidos de las Águilas en una cita obligada para sus seguidores.

Villa es ídolo de la afición azulcrema | Imago7

La recompensa azulcrema llegó cerca del descanso y tuvo la firma de otro viejo conocido. Blanco participó en la jugada que terminó con un centro de Óscar ‘Kevin’ Rojas y un cabezazo de Oribe Peralta al minuto 39, quien recortó la distancia. El ‘Cepillo’ festejó un gol que evocó sus noches como delantero del América y de la selección mexicana. El marcador de 2-1 al medio tiempo dejó abierta la posibilidad de una remontada.

Oribe Peralta, Sambueza y Zague mantienen viva la historia del América

Esa ilusión sufrió un golpe apenas comenzó la segunda parte. Aquivaldo Mosquera desvió el balón hacia su propia portería y el Atlético amplió su ventaja a 3-1. La acción tuvo un momento de preocupación porque el defensor quedó atorado en el césped. El equipo español conservó la diferencia, aunque el desarrollo del complemento cambió: América comenzó a tener más posesión y buscó que sus antiguos protagonistas encontraran otra jugada para el recuerdo.

Peralta es uno de los delanteros más queridos del América | Imago7

Rubens Sambueza volvió a cobrar un tiro libre que amenazó la portería rojiblanca, mientras Oribe Peralta se animó con una chilena en busca del segundo gol de las Águilas. Después llegó otro instante simbólico: Luis Roberto Alves ‘Zague’, máximo goleador histórico del América, ingresó en lugar de Claudio ‘Piojo’ López. Ya en la recta final, Sambueza preparó una jugada que Oribe no logró rematar correctamente, cuando los mexicanos insistían en recortar la desventaja.

Claudio López fue uno de los fichajes grandes del América | Imago7

El silbatazo final confirmó el triunfo 3-1 del Atlético de Madrid, con anotaciones de Raúl García, David Villa y un autogol de Aquivaldo Mosquera, frente al tanto de Oribe Peralta. Sin embargo, la imagen de Cuauhtémoc Blanco de nuevo sobre el césped y el regreso de Zague explicaron el sentido de la jornada, tanto como las definiciones de los goleadores. Puebla fue escenario de un reencuentro entre generaciones, con futbolistas cuyo vínculo con los aficionados sobrevivió al retiro. El Atlético se quedó con la victoria, pero los recuerdos fueron los protagonistas de la noche.