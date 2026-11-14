Maza Rodríguez se saborea una final entre América y Chivas en el Apertura 2026

Antes del duelo de leyendas frente al Atlético de Madrid, el exdefensa también pidió paciencia en el proceso de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

Una final entre América y Chivas en el Apertura 2026 pondría a Francisco ‘Maza’ Rodríguez ante una elección que prefiere evitar. El exdefensa, quien fue campeón con ambas instituciones, aseguró que dividiría su apoyo si el título de la Liga MX se disputara entre los dos equipos. Antes del partido de leyendas frente al Atlético de Madrid, previsto para el domingo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, explicó por qué disfrutaría ese enfrentamiento desde los dos lados de la rivalidad.

Su respuesta parte de lo que vivió con cada camiseta, en momentos distintos de su carrera. “Viví grandes momentos con los dos equipos”, recordó Rodríguez, quien dejó claro que mantiene respeto por ambas aficiones. “Una final así la disfrutaría, simplemente la disfrutaría y sí, sí creo que iría dividido”, expresó ante la posibilidad de un Clásico Nacional por el campeonato. Para el Maza, ese escenario tendría un significado ligado a sus experiencias como futbolista.

El exseleccionado mexicano también abordó los reclamos que recibió por su relación con ambos clubes. “A veces por ahí me han dicho Judas”, reconoció, aunque sostuvo que quienes lo cuestionan desconocen parte de su historia. Rodríguez reivindicó su condición de campeón con América y Chivas como motivo para respetar a las dos instituciones. Su postura ante una eventual final no pasa por escoger un bando, sino por reconocer lo que cada etapa representó en su trayectoria.

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Maza Rodríguez pide paciencia al proceso de Rafa Márquez

Además del escenario que imagina en la Liga MX, el Maza habló del inicio de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, ante la eliminatoria contra Jamaica. Reconoció las dificultades del arranque, pero destacó la oportunidad de observar futbolistas y probar jóvenes para identificar con quién puede contar el entrenador. “La palabra aquí clave es paciencia. Paciencia, algo que no se ha tenido en el fútbol mexicano”, señaló sobre el margen que considera necesario para el cuerpo técnico.

Rodríguez respaldó su opinión en la convivencia que tuvo con Márquez como compañero y en las enseñanzas que recibió de él. “Aprendí muchísimo de él”, afirmó. También consideró que su salida a Europa desde joven y el camino que recorrió pueden servir como referencia para quienes comienzan su carrera. El exdefensa cree que Márquez puede transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones, con el propósito de elevar el nivel de los jugadores en sus clubes y, como consecuencia, en la selección.

Germán Villa elogia el tricampeonato y respalda el trabajo de Almada

Germán Villa, por su parte, evaluó al América de Guillermo Almada desde una idea: los protagonistas cambian, pero la institución permanece. Antes de analizar al equipo actual, reconoció a la generación que conquistó el tricampeonato. “Mi respeto y mi admiración a toda esa generación”, expresó. Para el exmediocampista, quienes pasaron por el club dejaron una contribución, aunque corresponde a cada grupo asumir las exigencias de su momento: “La institución, uno va de paso, la institución sigue”.

Sobre Almada, Villa aclaró que no tiene el gusto de conocerlo, pero aprobó la conducción del plantel y su disposición para trabajar con jóvenes. “Hoy la veo bien, bien dirigida”, dijo sobre la institución. Su respaldo al entrenador estuvo acompañado de una exigencia para quienes hoy visten la camiseta: “Yo creo que hoy quien está en América lo tiene que representar dignamente, como manda esta institución”. Así, vinculó su valoración del presente con la responsabilidad que atribuye a pertenecer al club.

Rubens Sambueza recuerda a Miguel Herrera con cariño

Rubens Sambueza aprovechó el encuentro con los medios para recordar a Miguel Herrera y el lugar que ocupa en su carrera. El argentino destacó que el entrenador lo llevó a Estudiantes Tecos en su regreso al fútbol mexicano en 2009 y después le abrió la puerta del América. “Estoy muy agradecido a Miguel”, manifestó. También lo definió como “un técnico fundamental”, por la confianza que le dio y por conocer lo que podía aportar antes de incorporarlo al conjunto azulcrema.

Al elegir su recuerdo como americanista, Sambueza colocó una experiencia por encima de los campeonatos: “El momento más lindo mío fue cuando me puse por primera vez la camiseta del América”. Explicó que ese paso le permitió demostrar sus ganas de triunfar. En contraste, identificó las finales que no pudo ganar como los episodios más complicados de su etapa, porque consideró que esos títulos le habrían permitido ampliar su lugar en la historia del club.