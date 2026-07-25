El mensaje de Ángel Correa para decir adiós a Tigres y a la afición felina

Ángel Correa se despide de Tigres con emotiva carta y llega a River Plate como fichaje histórico por 19 millones de dólares

Ángel Correa se despide de Tigres | Imago7

Ángel Correa puso fin a su etapa con Tigres tras compartir un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, anticipando así su incorporación a River Plate. Su salida marca el cierre de un ciclo significativo en el fútbol mexicano. El argentino firmó contrato con River Plate hasta diciembre de 2029, iniciando una nueva etapa en su carrera. La transferencia ronda los 19 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club millonario. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.