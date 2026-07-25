La Velada del Año 6 en vivo minuto a minuto hoy 25 de julio: ¡Se viene la mexicana Natalia MX!
Apoya a la representación mexicana en este evento de boxeo entre influencers y creadores de contenido
Natalia MX vs Clersss | Round 2
La Velada del Año VI | 12:38 | El tercero en el ring las ha separado, pero al momento de reiniciar, Natalia MX vuelve a conectar a Clersss
La Velada del Año VI | 12:37 | Ahora fue Natalia MX la que salió a devorarse a Clersss. La mexicana conectó un par de golpes que cimbraron a la española.
Natalia MX vs Clersss | Round 1
La Velada del Año VI | 12:35 | Están teniendo mucho movimiento de cintura para tratar de engañar y evitar los golpes. Tras el inicio candente de Clersss el combate ya se emparejó y hasta Natalia se ha vuelto dominadora. Aunque en los últimos instantes Clersss respondió fuerte.
La Velada del Año VI | 12:34 | Clersss salió con todo. Mientras que la española se fue encima, la mexicana lo tomó con pausa para empezar a atacar al cuerpo y después engancharse con los brazos.
La Velada del Año VI | 12:33 | Suena la campana y el primer round entre Clersss y Natalia MX ¡COMIENZA!
Por su parte, Clersss inicia su caminata hacia el ring con soldados ‘romanos’ con una especie de escudo de caparazón de tortuga.
El segundo combate tiene como protagonista a una mexicana
¡NATALIA MX SALE CON TODO AL RING PARA SU COMBATE! LAS HORAS PASAN DE ZXMYR Y SANDRO MALANDRO LA ACOMPAÑAN EN SU CAMINO.
La Parce es la ganadora del primer combate de La Velada del Año VI
Luego de dominar el combate, la boxeadora colombiana se lleva la primera pelea de este año gracias a una decisión dividida. La Parce ya porta el cinturón que la acredita como ganadora.
La Parce vs Fabiana Sevillano | Round 3
La Velada del Año VI | 12:14 | Parece que la gasoina se les acabó a las dos boxeadores que ya no se buscan y esperarán la definición.
La Velada del Año VI | 12:13 | La Parce buscaba un volado de derecha, pero la defensa de Sevillano lo impidió. Se buscan, están esperando algún fallo, pero no se presenta.
La Velada del Año VI | 12:12 | Este round es el definitivo. Se viene con todo la boxeadora local que no le responde el saludo inicial a La Parce que se queja de esto.
La Parce vs Fabiana Sevillano | Round 2
La Velada del Año VI | 12:10 | Se soltó la protección de La Parce a 16 segundos de finalizar. La arreglan para terminar este asalto.Luego de esta pequeña pausa, el ritmo se rompió.
La Velada del Año VI | 12:09 | La Parce está con todo frente a Sevillano. La colombiana sigue mejor que la local. La persecución sobre el ring se mantiene del lado de la colombiana hacia la española.
La Velada del Año VI | 12:08 | Comienza el segundo asalto… ¿será que alguna de las dos vuelva a dominar o solo fue la adrenalina del comienzo.
¡TERMINA EL PRIMER ROUND!
La Velada del Año VI | 12:08 | Fabiana había empezado bien, pero la Parce respondió y se llevó el primer asalto.
La Velada del Año VI | 12:07 | La Parce está atosigando a la boxeadora sevillana, incluso, las separaron y la cafetera le bailó, le dice que la busque, la colombiana está mucho mejor, con el asalto casi ganado.
¡SUENA LA CAMPANA Y LA VELADA COMIENZA!
La Velada del Año VI | 12:05 | La sevillano va con todo, empezó con una combinación de golpes que ha afectado a La Parce… pero la colombiana también responde y la encierra contra las cuerdas.
La Cartuja explota
Luego de la presentación de La Parce, Fabiana Sevillano sube al ring entre el clamor del público que apoya a la boxeadora local.
¡LA PARCE SALTA AL RING!
Con la bandera de Colombia, un Snoopy de peluche y con la canción Condenado al Éxito II de Blessd, La Parce sube al ring para disputar su primer combate en la historia de La Velada del Año.
Ibai sube al ring para presentar la primera pelea de este año
Todo listo para que La Velada del Año 6 inicie con el combate pactado entre Fabiana Sevillano y La Parce donde la primera tiene el favoritismo de la IA.
¿Cuánto dinero ganan los influencer en La Velada del Año 6?
Las ediciones anteriores muestran un crecimiento considerable en los costos de La Velada del Año. El primer evento, celebrado en 2021, tuvo un presupuesto cercano a los 100 mil euros, mientras que un año después la cifra alcanzó aproximadamente tres millones. En la tercera edición se informó que algunos participantes habrían recibido alrededor de 100 mil euros, aunque los pagos variaban según la popularidad y el poder de negociación de cada creador.
Para La Velada del Año 6, las estimaciones sitúan los contratos en varias decenas de miles de euros, con algunos nombres capaces de superar los 100 mil. También se calcula que el gasto total del evento podría rondar los diez millones de euros, de los cuales cerca de cinco millones corresponderían a la producción técnica. Las cantidades exactas no son públicas, pero los antecedentes indican que los participantes compiten por algo más que reconocimiento.
Pedro Porro destaca la salud mental tras conquistar el Mundial con España
Pedro Porro habló durante La Velada del Año VI sobre lo que representó para él conquistar el Mundial con España después de atravesar una etapa complicada con la selección. El futbolista reconoció que el título tuvo un significado especial por el camino recorrido y por la posibilidad de contribuir a la segunda estrella del combinado nacional. “Venía de momentos no muy buenos en la selección, pero estoy muy feliz por haber dado la segunda estrella a España y hacer feliz a mucha gente”, expresó.
El lateral también destacó la disciplina y el trabajo mental como elementos fundamentales para competir al máximo nivel. Porro señaló que detrás de cada logro existen etapas difíciles, además del respaldo de las personas que acompañan a los jugadores fuera del campo. Asimismo, defendió la importancia de cuidar la salud mental y recordó el caso de Ferran Torres, al considerar que un futbolista necesita encontrarse bien emocionalmente para responder en los momentos decisivos. “Mentalmente es más importante, porque el físico se va cogiendo con los partidos”, explicó.
La conversación cerró con un tono más distendido cuando le preguntaron con quién pelearía en una futura edición de La Velada. Porro eligió a Marc Cucurella como posible rival y, más adelante, aseguró que apoyaría a Ibai Llanos en un eventual combate. Antes de despedirse, agradeció el respaldo recibido por la selección durante el Mundial e invitó al público presente en La Cartuja a disfrutar del evento.
Pronósticos de La Velada del Año 6: ¿quienes ganaran sus peleas según la IA?
La Velada del Año VI contará con diez combates entre creadores de contenido, periodistas, músicos e influencers. Aunque se trata de peleas de boxeo amateur y existen pocos antecedentes competitivos de varios participantes, un análisis de inteligencia artificial puede establecer favoritos a partir de factores como la experiencia previa, la condición física, el tiempo de preparación, el alcance, la movilidad y lo mostrado durante los entrenamientos y el pesaje.
De acuerdo con este ejercicio, los posibles ganadores serían Fabiana Sevillano, Natalia MX, Gastón Edul, Tatiana Kaer, Viruzz, Alondrissa, Lit Killah, Samy Rivers, Fernanfloo y TheGrefg. La cartelera oficial contempla diez enfrentamientos y tendrá como pelea estelar el duelo entre IlloJuan y TheGrefg, mientras que Plex contra Fernanfloo ocupará uno de los turnos principales.
Predicciones de la IA para las diez peleas
Fabiana Sevillano vencería a La Parce: su preparación física y el trabajo realizado durante los últimos meses podrían darle ventaja para sostener el ritmo.
Natalia MX derrotaría a Clersss: la mexicana aparece como favorita por su movilidad, velocidad de manos y capacidad para atacar desde diferentes ángulos.
Gastón Edul superaría a Edu Aguirre: la IA prevé una pelea cerrada, pero considera que el argentino podría administrar mejor la distancia y el desgaste.
Tatiana Kaer vencería a Marta Díaz: su condición física y potencia podrían marcar diferencias conforme avance el combate.
Viruzz derrotaría a Gero Arias: el español parte con una ventaja importante por su experiencia en anteriores eventos de boxeo y su conocimiento del ring.
Alondrissa superaría a Angie Velasco: la puertorriqueña podría imponerse por ritmo, presión constante y volumen de golpes.
Lit Killah vencería a Kidd Keo: el argentino aparece ligeramente por delante debido a su preparación y capacidad para mantener la intensidad.
Samy Rivers derrotaría a RoRo: la mexicana cuenta con experiencia dentro de La Velada y podría aprovechar su movilidad, resistencia y manejo de la presión.
Fernanfloo superaría a YoSoyPlex: la experiencia previa del salvadoreño, quien ya ganó un combate en el evento, podría ser determinante ante un rival que también conoce el escenario.
TheGrefg vencería a IlloJuan: su disciplina física, movilidad y preparación lo colocarían como favorito en el combate estelar.
¿A qué hora y dónde ver en vivo La Velada del Año 6?
La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. El inicio de la transmisión está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 19:00 horas de España.
El espectáculo tendrá una duración aproximada de ocho horas, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con el desarrollo de las peleas, las presentaciones musicales y las actividades programadas entre cada combate.
La Cartuja recibirá el evento por segunda edición consecutiva y tendrá capacidad para albergar a más de 80 mil asistentes. El recinto sevillano también fue sede de La Velada del Año V.
Los aficionados mexicanos podrán ver La Velada del Año 6 de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok. La emisión incluirá las peleas, las entradas de los participantes, las actuaciones musicales y los segmentos preparados por la organización.
¿Por qué Samy Rivers estuvo a punto de cancelar su pelea ante RoRo por la careta?
La polémica alrededor del combate entre Samy Rivers y RoRo surgió durante el pesaje oficial de La Velada del Año VI, cuando la mexicana conoció el casco especial que utilizaría su rival. Rivers aseguró que su equipo no había recibido información previa sobre ese modelo y cuestionó que la modificación de la protección se notificara pocas horas antes del evento. La creadora de contenido aclaró que su inconformidad no era personal, sino por el cambio de condiciones después de varias semanas de preparación con otro tipo de casco.
RoRo explicó que la elección respondía a una necesidad médica derivada de una operación en la nariz y no a la intención de obtener una ventaja durante el combate. La española señaló que los modelos convencionales no le ofrecían la protección suficiente y afirmó que su equipo había presentado distintas alternativas a la organización. El casco fue autorizado por responsables del evento, árbitros y personal médico, aunque posteriormente se reconoció que el equipo de Rivers no fue informado a tiempo, situación que puso en duda la realización de la pelea.
Tras varias negociaciones, ambas participantes regresaron a la conferencia junto a Ibai Llanos para confirmar que el combate sí se llevaría a cabo. El acuerdo contempla modificar el protector de RoRo mediante el retiro de una parte inferior y el acolchado de la estructura rígida, mientras se conserva la protección necesaria sobre su nariz. Con este punto medio, los dos equipos dieron por superada la controversia y mantuvieron en pie uno de los enfrentamientos más esperados de La Velada del Año VI.
¿Quiénes son las mexicanas de La Velada del Año 6 y a qué hora suben al ring?
Las mexicanas que pelearán en La Velada del Año 6 son: Natalia MX y Samy Rivers quienes enfrentarán a Clersss y a RoRo en el segundo y octavo combate de la velada de manera respectiva.
Cartelera completa de La Velada del Año 6 y orden de las peleas
La organización confirmó diez enfrentamientos para la sexta edición. La cartelera reúne participantes de México, España, Argentina, Colombia, Puerto Rico y El Salvador.
La Parce vs. Fabiana Sevillano
Clersss vs. Natalia MX
Edu Aguirre vs. Gastón Edul
Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
Gero Arias vs. ByViruzz
Alondrissa vs. Angie Velasco
Lit Killah vs. Kidd Keo
Samy Rivers vs. Roro
YoSoyPlex vs. Fernanfloo
IlloJuan vs. TheGrefg
¡ALEJANDRO GRIMALDO ESTÁ EN LA CARTUJA!
El campeón del mundo Alejandro Grimaldo está presente en La Velada del Año VI donde revela que podría pelearse con Pedro Porro, además de apoyar a TheGrefg en su combate ante IlloJuan
¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE LA VELADA DEL AÑO VI!
La Velada del Año VI está lista para convertir nuevamente a Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital y el boxeo amateur. El evento organizado por Ibai Llanos reúne este sábado 25 de julio a algunos de los creadores de contenido, influencers, periodistas y músicos más populares de habla hispana, quienes subirán al ring en una cartelera compuesta por diez combates que han generado gran expectativa entre millones de seguidores.
La representación mexicana tendrá un papel destacado en esta edición con la participación de Samy Rivers, quien protagonizará uno de los enfrentamientos más esperados frente a la española RoRo, además de Natalia MX, que buscará imponerse ante Clersss. A ellas se suman duelos como el de YoSoyPlex contra Fernanfloo, además de un espectáculo que combinará boxeo, música en vivo y diversas sorpresas a lo largo de la jornada.
La transmisión comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio La Cartuja, recinto con capacidad para más de 80 mil espectadores. A lo largo del evento también se presentarán artistas como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera, en un espectáculo que se extenderá por aproximadamente ocho horas y que podrás seguir aquí, con el minuto a minuto, los resultados de cada pelea y todos los momentos más destacados de La Velada del Año VI.