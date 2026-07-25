La Velada del Año 6 en vivo minuto a minuto hoy 25 de julio: ¡Se viene la mexicana Natalia MX!

Pronósticos de La Velada del Año 6: ¿quienes ganaran sus peleas según la IA?

La Velada del Año VI contará con diez combates entre creadores de contenido, periodistas, músicos e influencers. Aunque se trata de peleas de boxeo amateur y existen pocos antecedentes competitivos de varios participantes, un análisis de inteligencia artificial puede establecer favoritos a partir de factores como la experiencia previa, la condición física, el tiempo de preparación, el alcance, la movilidad y lo mostrado durante los entrenamientos y el pesaje.

De acuerdo con este ejercicio, los posibles ganadores serían Fabiana Sevillano, Natalia MX, Gastón Edul, Tatiana Kaer, Viruzz, Alondrissa, Lit Killah, Samy Rivers, Fernanfloo y TheGrefg. La cartelera oficial contempla diez enfrentamientos y tendrá como pelea estelar el duelo entre IlloJuan y TheGrefg, mientras que Plex contra Fernanfloo ocupará uno de los turnos principales.

Predicciones de la IA para las diez peleas

Fabiana Sevillano vencería a La Parce: su preparación física y el trabajo realizado durante los últimos meses podrían darle ventaja para sostener el ritmo.

Natalia MX derrotaría a Clersss: la mexicana aparece como favorita por su movilidad, velocidad de manos y capacidad para atacar desde diferentes ángulos.

Gastón Edul superaría a Edu Aguirre: la IA prevé una pelea cerrada, pero considera que el argentino podría administrar mejor la distancia y el desgaste.

Tatiana Kaer vencería a Marta Díaz: su condición física y potencia podrían marcar diferencias conforme avance el combate.

Viruzz derrotaría a Gero Arias: el español parte con una ventaja importante por su experiencia en anteriores eventos de boxeo y su conocimiento del ring.

Alondrissa superaría a Angie Velasco: la puertorriqueña podría imponerse por ritmo, presión constante y volumen de golpes.

Lit Killah vencería a Kidd Keo: el argentino aparece ligeramente por delante debido a su preparación y capacidad para mantener la intensidad.

Samy Rivers derrotaría a RoRo: la mexicana cuenta con experiencia dentro de La Velada y podría aprovechar su movilidad, resistencia y manejo de la presión.

Fernanfloo superaría a YoSoyPlex: la experiencia previa del salvadoreño, quien ya ganó un combate en el evento, podría ser determinante ante un rival que también conoce el escenario.

TheGrefg vencería a IlloJuan: su disciplina física, movilidad y preparación lo colocarían como favorito en el combate estelar.