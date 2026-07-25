Colombia vs México, en vivo voleibol varonil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

Duelo de poder a poder en el debut del voleibol varonil de Santo Domingo 2026. Síguelo en vivo por Claro Sports

El torneo de voleibol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arranca con una auténtica prueba de fuego. Las selecciones de México y Colombia miden fuerzas en la jornada inaugural de la fase de grupos sobre la duela del recién remodelado Palacio de Voleibol Profesor Ricardo Gioriver Arias.

Ambos conjuntos integran un disputado Grupo B que comparten con el anfitrión República Dominicana y Surinam, por lo que conseguir una victoria en este choque inicial resultará determinante para marcar el rumbo y aspirar a los puestos de medalla en la justa regional.

Sigue cada remate, bloqueo y punto de este electrizante duelo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. No te pierdas ningún detalle del debut tricolor y vive la cobertura completa de Santo Domingo 2026 en televisión, el portal web, la app oficial y nuestro canal de YouTube, con la mejor calidad y el análisis especializado.