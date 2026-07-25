Independiente Medellín vs Pasto, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1

Después de empatar ante Vasco Da Gama, el ‘Poderoso’ quiere iniciar el campeonato liguero con pie derecho.

DIM vs Pasto, en vivo | Claro Sports

Arranca un nuevo partido, el tercero en lo corrido de la fecha 1 de la Liga BetPlay. El ‘Poderoso’, en sus tierras, espera sumar la primera victoria en la era de Amaranto Perea como timonel en propiedad. Del otro lado, los ‘Volcánicos’ apuntan a ratificar el gran semestre anterior, con miras en dar un salto de calidad para llegar más lejos en esta edición.

¿A qué hora juega Medellín vs Pasto y dónde ver en vivo hoy 25 de julio de 2026?

Este cotejo, válido por la primera fecha en suelo paisa, tendrá su pitazo inicial este sábado a partir de las 4:05 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Carlos Márquez.

Alineaciones Medellín vs Pasto: así salen a la fecha 1 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Didier Moreno; Hayen Palacios, Daniel Cataño, Jhon Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

Así forma Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Joyce Ossa, Hervin Goyes; Hárrinson Mancilla, Mayer Gil, Enrique Serje; Diego Chávez, Joider Micolta y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

De acuerdo con la inteligencia artificial, existe un leve favoritismo para Independiente Medellín aunque vaticina un duelo cerrado. Normalmente es un partido de pocos goles en el historial, además de que los ‘Poderosos’ se muestran fuertes en condición de local iniciando la era de Amaranto Perea.

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