Suchitepequez vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Suchitepequez vs Comunicaciones, Liga de Guatemala, en vivo y en directo

Suchitepéquez y Comunicaciones cerrarán la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un partido que reunirá a dos equipos con objetivos distintos. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, donde los Venados volverán a presentarse en la máxima categoría ante uno de los clubes con más títulos del país.

Suchitepéquez afronta este nuevo campeonato con la misión de consolidarse en la Liga Nacional después de conseguir el ascenso. El conjunto mazateco buscará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos y demostrar que puede competir ante rivales de mayor experiencia. La directiva mantuvo parte de la base que logró el retorno a la máxima categoría y realizó incorporaciones con la intención de fortalecer el plantel para el Apertura 2026.

Comunicaciones, por su parte, inicia el torneo con la obligación de pelear por los primeros lugares. El equipo albo llega con una plantilla amplia y con el objetivo de comenzar el campeonato con un resultado positivo fuera de casa. Los comandados por Fantasma Figueroa intentarán imponer su experiencia en un escenario complicado y confirmar desde la primera jornada su condición de candidato al título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepequez vs Comunicaciones de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepequez y Comunicaciones será el domingo 26 de julio a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepequez vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos son los últimos cinco encuentros entre Suchitepequez y Comunicaciones:

25 de marzo de 2018 | Suchitepequez 3-2 Comunicaciones

27 de enero de 2018 | Comunicaciones 1-0 Suchitepequez

29 de octubre de 2017 | Suchitepequez 2-2 Comunicaciones

26 de agosto de 2017 | Comunicaciones 2-0 Suchitepequez

14 de mayo de 2017 | Comunicaciones 0-0 Suchitepequez

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