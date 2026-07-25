Arsenal exploraría el fichaje de Vinicius Jr; la renovación con Real Madrid sigue sin destrabarse

David Ornstein reveló que el campeón de la Premier analizaría el fichaje del brasileño si no renueva con el Real Madrid

El cuadro del norte de Londres busca un extremo izquierdo | Reuters

El Arsenal estaría explorando la posibilidad de incorporar a Vinicius Jr. en caso de que el brasileño no llegue a un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid. De acuerdo con la información publicada por The Athletic, la idea cuenta con el respaldo de la directiva, del área deportiva y del cuerpo técnico encabezado por Mikel Arteta. Sin embargo, el interés todavía es exploratorio y no existe garantía de que termine convirtiéndose en una oferta formal durante este mercado.

La situación contractual del brasileño sería el factor que mantiene atentos a los grandes clubes europeos. El extremo de 26 años entra en la última temporada de su contrato con el Real Madrid y las charlas para extender su vínculo continúan sin alcanzar un acuerdo definitivo. Ante ese panorama, el conjunto blanco deberá resolver la negociación abrir la puerta a propuestas, antes de correr el riesgo de perderlo libre en el verano de 2027.

El cuadro blanco mantendría la intención de reunirse con el brasileño en los próximos días para intentar desbloquear las conversaciones. La prioridad del club sería conservar a uno de sus futbolistas más importantes, pese a que las diferencias económicas entre ambas partes todavía no se han resuelto.

En el Arsenal consideran que este podría ser el único escenario en el que un jugador del nivel de Vinicius llegue al mercado. Por ello habrían comenzado a estudiar todos los aspectos de una eventual operación, tanto deportivos como financieros, aunque sin iniciar todavía contactos oficiales con el Real Madrid.

Arsenal, necesitado de un extremo izquierdo

La búsqueda responde a una necesidad clara. Aunque los Gunners conquistaron la Premier League, Mikel Arteta pretende elevar todavía más el nivel ofensivo de su plantilla y considera que el costado izquierdo necesita mayor profundidad y un futbolista capaz de marcar diferencias de manera constante en los partidos importantes.

Este verano, el club vendió a Leandro Trossard al Besiktas y posteriormente incorporó al griego Christos Tzolis procedente del Club Brugge. Sin embargo, el fichaje del extremo heleno no habría cerrado la puerta a la llegada de una figura de primer nivel para esa posición.

Además, Gabriel Martinelli no logró recuperar la regularidad que mostró hace algunas temporadas. El brasileño apenas marcó un gol en la Premier League durante la campaña anterior, por lo que el Arsenal continúa evaluando opciones para reforzar una zona que considera prioritaria antes del inicio de la temporada.

Vinicius aparecería como uno de varios nombres que estudia la dirección deportiva. En la órbita del cuadro londinense estarían futbolistas como Julián Álvarez, Bradley Barcola y Yan Diomande.

Por ahora, el futuro del brasileño sigue dependiendo de las conversaciones con el Real Madrid. Mientras no exista una renovación firmada, el Arsenal permanecería atento a una oportunidad que, de concretarse, sería uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes europeo.

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