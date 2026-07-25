¡La FIA reparte castigos! Hamilton y Antonelli pierden lugares previo al GP de Hungría

Lewis Hamilton comenzará el Gran Premio de Hungría desde la quinta posición y Kimi Antonelli arrancará desde el séptimo lugar de la parrilla

Lewis Hamilton recibe castigo por parte de la FIA | Reuters

Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli recibieron un duro revés tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría de este sábado 25 de julio, luego de que los comisarios de la FIA sancionaran al piloto de Ferrari y al joven de Mercedes con una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida. Las decisiones modifican de forma importante el orden de salida para la carrera de este domingo y abren nuevas oportunidades para varios de sus rivales en el Hungaroring.

El heptacampeón del mundo había conseguido el segundo mejor tiempo de la clasificación, pero los oficiales determinaron que obstaculizó a Oscar Piastri durante la Q3. El británico circulaba a baja velocidad sobre la trazada ideal en la aproximación a la primera curva, justo cuando el australiano iniciaba una vuelta rápida. Piastri tuvo que abrir su trayectoria y abortó su intento tras perder un tiempo valioso.

Durante la investigación, Lewis Hamilton explicó que acababa de completar una vuelta lanzada y que recibió demasiado tarde el aviso de Ferrari sobre la presencia del McLaren. También aseguró que no pudo ver a Oscar Piastri por la posición de su monoplaza. Sin embargo, los comisarios concluyeron que el siete veces campeón del mundo entorpeció de forma innecesaria al piloto australiano y aplicaron la sanción habitual para este tipo de infracciones en clasificación.

Como consecuencia, Lewis Hamilton cayó del segundo al quinto puesto de la parrilla, por lo que compartirá la tercera fila con Max Verstappen. El castigo representa un golpe importante para las aspiraciones del británico, quien había firmado una de sus mejores clasificaciones de la temporada y ahora deberá remontar para pelear por el podio.

Antonelli tampoco escapó al escrutinio de la FIA. El joven italiano fue penalizado por no reducir suficientemente la velocidad bajo banderas amarillas en los instantes finales de la Q3, después del trompo de Max Verstappen en la última curva. Aunque la telemetría confirmó que levantó el pie del acelerador y llegó al sector más lento que en su intento previo, los comisarios consideraron que esa reducción resultó insuficiente y demasiado breve para cumplir el reglamento.

La FIA explicó que Antonelli atravesó la zona del incidente incluso a una velocidad ligeramente superior respecto a su mejor vuelta anterior, motivo por el que decidió imponer una sanción de tres posiciones, además de un punto en su superlicencia, con el que acumula cuatro en los últimos doce meses. Gracias a los atenuantes reconocidos por los oficiales, el castigo se redujo de cinco a tres lugares, aunque el piloto de Mercedes descenderá del cuarto al séptimo puesto para la salida del Gran Premio de Hungría.

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